Завершились съемки детектива «Статья 105» с Яной Крайновой

ревью

Актеры театра и кино примут участие в концерте ко Дню всех влюбленных.

Муравьёва и Галибин споют советские песни о любви на «Киноревю»

Девушка уже начала собирать команду и средства для съемок фильма

Российская школьница купила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар

«Ставка на любовь»: А ты азартен, Парамоша!

Интервью

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»

Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью