Завершились съемки детектива «Статья 105» с Яной Крайновой

В Москве завершились съёмки детективного сериала «Статья 105» о девушке-следователе с Яной Крайновой в главной роли, сообщает пресс-служба НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету подполковник полиции Екатерина Павленкова (Яна Крайнова) расследует страшные преступления, совершённые серийным убийцей. Однако маньяку каждый раз удаётся ускользнуть. Терпение Екатерины заканчивается, когда под угрозой оказывается жизнь её начальника, генерала Бочарникова (Евгений Сидихин).
Екатерина из тех, кто в канун Нового года загадывает одно-единственное желание: обезвредить маньяка. Для этой роли Яне Крайновой даже пришлось научиться стрелять. Она начинала настраиваться на Павленкову с самого утра, ещё до приезда на съёмочную площадку.
«Я надевала на себя образ, как костюм. Поэтому большую часть проекта группа видела не меня, а Павленкову: жёсткую, собранную, холодную, мозговитую, неприступную и замкнутую. И каково же было общее удивление ближе к концу проекта, когда я начала смеяться, шутить, угощать всех конфетами – просто так, без повода. На «шапку» проекта я приехала в женственном нежном платьице и на каблуках, которые потом скинула и босиком танцевала под хиты Майкла Джексона», – поделилась Крайнова.