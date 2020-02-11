Феде Альварес нашёл режиссёров для продолжения «Техасской резни бензопилой»

Режиссёрское кресло новой «Техасской резни бензопилой
» поделят на двоих Энди
и Райан Тохиллы
(«Раскопки
»), уверяет Variety
.
Над сценарием корпит Крис Томас Дэвлин
, а на пост продюсера приглашён режиссёр Феде Альварес
. За производство отвечает Legendary, съёмки запланированы на текущий год.
Студия планирует пойти по стопам «Хэллоуина
» Дэвида Гордона Грина
. То есть зрителей ожидает прямой сиквел культового хоррора Тоуба Хупера
, вышедшего в 1974-м.
Последний раз мы виделись с маньяком с бензопилой несколько лет назад, когда на экраны вышел приквел «Кожаное лицо
». Всего на счету хоррор-серии восемь лент.