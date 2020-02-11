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Феде Альварес нашёл режиссёров для продолжения «Техасской резни бензопилой»

11 февраля
2020 год

Новости кино >>
11 февраля 2020
Режиссёрское кресло новой «Техасской резни бензопилой» поделят на двоих Энди и Райан ТохиллыРаскопки»), уверяет Variety.

Над сценарием корпит Крис Томас Дэвлин, а на пост продюсера приглашён режиссёр Феде Альварес. За производство отвечает Legendary, съёмки запланированы на текущий год.

Феде Альварес нашёл режиссёров для продолжения «Техасской резни бензопилой»

Студия планирует пойти по стопам «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина. То есть зрителей ожидает прямой сиквел культового хоррора Тоуба Хупера, вышедшего в 1974-м.

Последний раз мы виделись с маньяком с бензопилой несколько лет назад, когда на экраны вышел приквел «Кожаное лицо». Всего на счету хоррор-серии восемь лент.
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Феде Альварес нашёл режиссёров для продолжения «Техасской резни бензопилой» фотографии
Феде Альварес нашёл режиссёров для продолжения «Техасской резни бензопилой» фотографии
Феде Альварес
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