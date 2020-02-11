Джош Пек заменит Тома Хэнкса в новом «Тёрнере и Хуче»

Джош Пек
получил главную роль — маршалла Скотта Тёрнера — в 12-серийном перезапуске популярной комедии 1989 года «Тёрнер и Хуч
» с Томом Хэнксом
. Телешоу задумал стриминговый сервис Disney+, уточняет Deadline
.
За производство сериала отвечает в качестве сценариста и исполнительного продюсера Мэтт Никс
(«Чёрная метка
»).
Оригинал Роджера Споттисвуда
повествует о том, как за несколько дней до получения нового назначения полицейский Тёрнер приходит навестить старика, с которым дружил. Но пожилой джентльмен, живший на барже вдвоём с собакой по кличке Хуч, оказался убит, и для обоих теперь дело чести найти преступника.