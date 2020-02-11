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Джош Пек заменит Тома Хэнкса в новом «Тёрнере и Хуче»

11 февраля
2020 год

Новости кино >>
11 февраля 2020
Джош Пек получил главную роль — маршалла Скотта Тёрнера — в 12-серийном перезапуске популярной комедии 1989 года «Тёрнер и Хуч» с Томом Хэнксом. Телешоу задумал стриминговый сервис Disney+, уточняет Deadline.

Джош Пек заменит Тома Хэнкса в новом «Тёрнере и Хуче»
фото: cbr.com

За производство сериала отвечает в качестве сценариста и исполнительного продюсера Мэтт НиксЧёрная метка»).

Оригинал Роджера Споттисвуда повествует о том, как за несколько дней до получения нового назначения полицейский Тёрнер приходит навестить старика, с которым дружил. Но пожилой джентльмен, живший на барже вдвоём с собакой по кличке Хуч, оказался убит, и для обоих теперь дело чести найти преступника.
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Джош Пек заменит Тома Хэнкса в новом «Тёрнере и Хуче» фотографии
Джош Пек заменит Тома Хэнкса в новом «Тёрнере и Хуче» фотографии
Джош Пек
«Тёрнер и Хуч»
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