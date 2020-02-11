Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест»

На «России-1» с 17 февраля в рубрике «Русская серия» в 21.00 стартует мелодрама Алексея Рудакова
«Город невест» со Светланой Смирновой-Марцинкевич
и Тимофеем Каратаевым
в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету сериала в Иваново – «текстильной столице» России, «городе невест» – живут и работают на ткацкой фабрике четыре подруги: Настя, Алина, Соня и Катя. Они всегда поддерживают друг друга. И у каждой свои проблемы в личной жизни. Всё меняется в день свадьбы Настиного брата Лёни. Его находят мёртвым в реке, а Юру – жениха Насти – обвиняют в убийстве. Простые и понятные отношения всё больше запутываются в тугой клубок преступлений и лжи. Люди решаются на поступки, которые раньше и вообразить не могли. И всё труднее становится понять – кто же здесь на самом деле жертва, а кто – кукловод?
В мелодраме также заняты Роман Полянский
, Юлия Галкина
, Евгений Сидихин
, Вероника Пляшкевич
, Глафира Козулина
, Анастасия Ступина
, Олег Коц
, Андрей Милюхин
и другие актёры.