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Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест»

11 февраля
2020 год

Новости кино >>
11 февраля 2020
На «России-1» с 17 февраля в рубрике «Русская серия» в 21.00 стартует мелодрама Алексея Рудакова «Город невест» со Светланой Смирновой-Марцинкевич и Тимофеем Каратаевым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест»

По сюжету сериала в Иваново – «текстильной столице» России, «городе невест» – живут и работают на ткацкой фабрике четыре подруги: Настя, Алина, Соня и Катя. Они всегда поддерживают друг друга. И у каждой свои проблемы в личной жизни. Всё меняется в день свадьбы Настиного брата Лёни. Его находят мёртвым в реке, а Юру – жениха Насти – обвиняют в убийстве. Простые и понятные отношения всё больше запутываются в тугой клубок преступлений и лжи. Люди решаются на поступки, которые раньше и вообразить не могли. И всё труднее становится понять – кто же здесь на самом деле жертва, а кто – кукловод?

В мелодраме также заняты Роман Полянский, Юлия Галкина, Евгений Сидихин, Вероника Пляшкевич, Глафира Козулина, Анастасия Ступина, Олег Коц, Андрей Милюхин и другие актёры.
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Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев поселились в «Городе невест» фотографии
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