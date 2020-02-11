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Марк Руффало может возглавить «Паразитов»

11 февраля
2020 год

Новости кино >>
11 февраля 2020
Марк Руффало подумывает присоединиться к команде англоязычного мини-сериала, основанного на сюжете триумфатора Каннского кинофестиваля и «Оскара» – «Паразитов» Пон Джун Хо. Согласно Collider, актёр может воплотить образ отца семейки аферистов.

Марк Руффало может возглавить «Паразитов»
фото: joblo.com

Разработкой проекта занимаются сам Пон Джун Хо и Адам Маккей. На мини-сериал претендовали несколько крупнейших стриминг-сервисов во главе с Netflix, но в итоге проект достался компании HBO, у которой есть контракт с Маккеем.

Фильм «Паразиты» снят по мотивам комикса Хитоси Иваки. В центре сюжета – семья Ки Тэка, которая живёт в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
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Марк Руффало может возглавить «Паразитов» фотографии
Марк Руффало может возглавить «Паразитов» фотографии
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