Марк Руффало может возглавить «Паразитов»

Марк Руффало
подумывает присоединиться к команде англоязычного мини-сериала, основанного на сюжете триумфатора Каннского кинофестиваля и «Оскара» – «Паразитов
» Пон Джун Хо
. Согласно Collider
, актёр может воплотить образ отца семейки аферистов.
Разработкой проекта занимаются сам Пон Джун Хо и Адам Маккей
. На мини-сериал претендовали несколько крупнейших стриминг-сервисов во главе с Netflix, но в итоге проект достался компании HBO, у которой есть контракт с Маккеем.
Фильм «Паразиты» снят по мотивам комикса Хитоси Иваки
. В центре сюжета – семья Ки Тэка, которая живёт в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.