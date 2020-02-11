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Ольга Арнтгольц вернётся домой в поисках дочери

11 февраля
2020 год

Новости кино >>
11 февраля 2020
В Киеве стартовали съёмки четырёхсерийной мелодрамы Романа Барабаша «Дочки» с Кириллом Жандаровым, Ольгой Арнтгольц и Дарьей Легейда. Компанию им составят Радмила Щёголева, Алиса Дебабова-Лукшина, Вероника Лукьяненко, Юрий Гребельник и Оксана Гребенюк. Производством занимается Ivory films, сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего мини-сериал.

В центре сюжета – история Ирины, которая в юности отказалась от своей новорожденной дочери. Девушка оказалась один на один с тяжёлой жизненной ситуацией: парень бросил её, потому что отец с угрозами запретил ему быть с ней, а её папа погиб под колёсами автомобиля при невыясненных обстоятельствах. По настоянию матери девушка уехала за границу, вышла замуж и жила там почти 18 лет, пока не решила вернуться домой и разыскать своего ребёнка.

Ольга Арнтгольц вернётся домой в поисках дочери
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

По словам режиссёра Романа Барабаша, сериал «захватывает своей жизненной историей, в которой каждый из героев фильма борется за право быть счастливым. Однако все понимают это "счастье" по-своему: мать защищает дочь от возможного нищенского будущего, разлучая её с ребёнком, отец ради благополучия сына готов совершить убийство, а дети способны отказаться от своего родства... Действие мелодрамы разворачивается в двух временных интервалах, поэтому воплощать сценарный замысел будут сразу два разновозрастных актёрских состава, которые имеют портретную схожесть. Кирилл Жандаров, Ольга Арнтгольц, Дарья Легейда и другие любимые зрителями актёры расскажут с экрана необыкновенную историю о двух дочерях, с неожиданными поворотами их судеб, тайнами и разоблачениями, утратами и обретениями».

За визуальную составляющую отвечает оператор Максим Гуцу. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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Ольга Арнтгольц вернётся домой в поисках дочери фотографии
Ольга Арнтгольц вернётся домой в поисках дочери фотографии
Ольга Арнтгольц вернётся домой в поисках дочери фотографии
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