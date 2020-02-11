«Шторм» и «Эпидемия» номинированы на VIII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Продюсеры, входящие в состав
жюри VIII Премии АПКиТ
, в первом туре голосования определили её номинантов. Из более чем 400 проектов, чья премьера состоялась в минувшем году на федеральных каналах, видеосервисах и в кинотеатрах, они выбрали 32. Борьба за победу развернётся в 22 номинациях, уточняет пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
фото: пресс-служба АПКиТ
Впервые в истории премии в пяти категориях по четыре номинанта на звание лучших. И сразу пять художников-постановщиков претендуют на получение награды. Церемония вручения состоится 24 марта в Центре международной торговли.
Сериалом сезона, не превышающим 24 серии, могут признать «
Ростов
»
Павла Дроздова
, «
Шифр
»
Веры Сторожевой
, «
Шторм
»
Бориса Хлебникова
и «
Эпидемию
»
Павла Костомарова
. В номинацию «Лучший сериал (более 24 серий)» включены «
Великолепная пятёрка
», «
Мухтар. Новый след
» и «
След
». За звание «лучшего мини-сериала (1-4 серии)» поборются «
Батальон
»
Алексея Быстрицкого
, «
Не ждали
»
Виктора Мережко
и «
Чистая психология
»
Сергея Лялина
.
Егор Баранов
(«
Гоголь
»),
Сергей Гинзбург
(«
Отчим
»), Борис Хлебников и Павел Костомаров претендуют на титул выдающегося режиссёра. Среди комедийных сериалов на победу могут рассчитывать «
Дылды
», «
Жуки
» и «
Мылодрама
». В анимационной секции представлены «
Маша и Медведь
», «
Три кота
» и «
Фиксики
». А «
Дылда
»
Кантемира Балагова
, «
Текст
» и «
Холоп
»
Клима Шипенко
номинированы как лучшие игровые фильмы.
фото: «Толя-робот» Александру Палю
(«
Толя-робот
»),
Александру Робаку
(«Шторм») и
Кириллу Кяро
(«Эпидемия») могут достаться заветные статуэтки как лучшим актёрам сериалов. Среди актрис отметят наградой либо
Анну Михалкову
(«Шторм»), либо
Викторию Исакову
(«Эпидемия»), либо
Любовь Аксёнову
(«
Бывшие
»). За роли второго плана на приз претендуют Александр Робак,
Марьяна Спивак
(«Эпидемия»),
Алексей Барабаш
,
Софья Ардова
(«Ростов»),
Максим Лагашкин
(«Шторм») и
Ольга Сутулова
(«
Содержанки
»).
Остальные номинации распределились следующим образом:
Лучшая сценарная работа
«Содержанки»
«Шторм»
«Эпидемия»
Лучшие визуальные эффекты
«Гоголь»
«
Мёртвое озеро
»
«Толя-робот»
«Эпидемия»
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
«Гоголь»
«Отчим»
«Ростов»
«Эпидемия»
Лучшая операторская работа
«Гоголь»
«Мёртвое озеро»
«Эпидемия»
фото: «Эпидемия» Лучшая работа художника-постановщика
«Гоголь»
«
Годунов. Продолжение
»
«
Екатерина. Самозванцы
»
«
Крылья империи
»
«Эпидемия»
Лучшая работа художника по костюмам
«Гоголь»
«Годунов. Продолжение»
«Екатерина. Самозванцы»
Лучшая работа художника по гриму
«Гоголь»
«Толя-робот»
«Эпидемия»
Лучшая работа звукорежиссёра
«Батальон»
«Гоголь»
«Эпидемия»
Лучшая работа режиссёра монтажа
«Гоголь»
«Содержанки»
«Эпидемия»
Лучшая работа кастинг-директора
«
А.Л.Ж.И.Р.
»
«Мёртвое озеро»
«Шторм»
«Эпидемия»
Лучшая докудрама
«Польский след»
«
Рюриковичи
»
«
Страна Советов. Забытые вожди
»