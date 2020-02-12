Сильвестр Сталлоне сыграет в антиутопии «Маленькая Америка»

Легендарный «Рэмбо»
Голливуда Сильвестр Сталлоне
исполнит главную роль в утопическом триллере «Маленькая Америка
» (Little America) режиссера Роуэна Этейла
, сообщает Deadline
.
По сюжету действие происходит в мрачном будущем. Соединенные Штаты обанкротились и превратились в зону военных действий. Азиатский миллиардер нанимает бывшего рейнджера американской армии (Сильвестр Сталлоне
), чтобы тот нашел его дочь. Вместе с сестрой пропавшей девушки главный герой отправляется в «Маленькую Америку» – город-крепость Гонконга, ставший пристанищем мигрантов из США.
Режиссер картины Роуэн Этейл, ранее выпустивший ленту «Рожденный после смерти»
по роману Джона Сирлза
, также напишет сценарий «Маленькой Америки». Продюсировать фильм будет создатель «Трансформеров»
, американский кинорежиссер Майкл Бэй
.
Съемки должны стартовать этим летом, когда Сталлоне закончит работу над супергеройским триллером «Самаритянин
».