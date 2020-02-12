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Сильвестр Сталлоне сыграет в антиутопии «Маленькая Америка»

12 февраля
2020 год

Новости кино >>
12 февраля 2020
Легендарный «Рэмбо» Голливуда Сильвестр Сталлоне исполнит главную роль в утопическом триллере «Маленькая Америка» (Little America) режиссера Роуэна Этейла, сообщает Deadline.


По сюжету действие происходит в мрачном будущем. Соединенные Штаты обанкротились и превратились в зону военных действий. Азиатский миллиардер нанимает бывшего рейнджера американской армии (Сильвестр Сталлоне), чтобы тот нашел его дочь. Вместе с сестрой пропавшей девушки главный герой отправляется в «Маленькую Америку» – город-крепость Гонконга, ставший пристанищем мигрантов из США.

Режиссер картины Роуэн Этейл, ранее выпустивший ленту «Рожденный после смерти» по роману Джона Сирлза, также напишет сценарий «Маленькой Америки». Продюсировать фильм будет создатель «Трансформеров», американский кинорежиссер Майкл Бэй.

Съемки должны стартовать этим летом, когда Сталлоне закончит работу над супергеройским триллером «Самаритянин».
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