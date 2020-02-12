Сильвестр Сталлоне сыграет в антиутопии «Маленькая Америка»

ревью

Солистка «Ночных Снайперов» сыграет одну из подозреваемых в убийстве.

Диана Арбенина дебютировала как актриса в сериале «Гадалка»

Моя большая сербская свадьба: Милош Бикович женится на дочери мафиози

Интервью

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии