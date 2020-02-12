Моя большая сербская свадьба: Милош Бикович женится на дочери мафиози

В сети появился трейлер романтической комедии «Отель "Белград"
» режиссера Константина Статского
(«Полярный
») от создателей «Холопа
».
Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь…если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..
«Мы снимали в Белграде и Нови-Саде, но больше всего меня впечатлила маленькая деревня на юго-востоке Сербии под городом Неготин
, — рассказал режиссер. — Это такая жемчужина, до которой не добрались другие кинематографисты, зато добрались мы. Сербы сами признавались, что нам удалось найти уникальную деревню в нетронутом виде, последние лет тридцать лет так точно. По сюжету именно здесь Паша открывает Даше ещё одну тайну о своём прошлом. Кстати, массовка состояла из местных жителей, которые просто убивали наповал радушием и желанием ежеминутно угощать ракией и вином. Нам было очень тяжело противостоять всему этому
».
Главные роли в картине исполнили Милош Бикович
, Диана Пожарская
, Борис Дергачёв
, Александра Кузенкина
, Миодраг Радонич
, Елисавета Теодосич
, Любомир Бандович
и другие. Генеральными продюсерами выступили Эдуард Илоян
, Виталий Шляппо
, Алексей Троцюк
и Денис Жалинский
. Одним из продюсеров также значится Милош Бикович. А за сценарий отвечали создатели любимых зрителями «Кухни
», «Отеля Элеон
» и «Гранд
».
«Мы хотели сделать яркое, колоритное, смешное и сумасшедшее в хорошем смысле кино с привкусом настроения фильмов Эмира Кустурицы
, — поделился Виталий Шляппо. — Вместе с тем «Отель "Белград"» — это, конечно, очень романтическая история. Мы с радостью приглашаем всех зрителей в путешествие по Сербии
».
«Все мои друзья из других стран, которые хоть раз бывали в Сербии, всегда потом возвращались
, — говорит Милош Бикович. — Мне очень приятно, что моя Родина так привлекает людей – своей атмосферой, музыкой, культурой. Поэтому я предложил продюсерам Yellow, Black and White, с которыми мы выпустили уже не один хит, снимать фильм именно в Белграде и рад, что они согласились. Мы постаралиcь охватить все красоты и достопримечательности. Надеюсь, когда зрители посмотрят «Отель "Белград"», у них появится желание посетить Сербию. Фильм получился очень колоритным и жизнерадостным. Особо было приятно снова оказаться в кадре с Дианой Пожарской, работать с ней – одно удовольствие
».
«Даша в этом фильме совершенно другая, она стала взрослее, интереснее, у нее появляется новое хобби, благодаря чему она и попадает в Сербию: моя героиня предстанет в образе тревел-блогера
, — пояснила Диана Пожарская. — Белград - прекрасный город, очень уютный и красивый. Работать там одно удовольствие. Сербы очень дружелюбный и гостеприимный народ. Съёмки прошли в прекрасной атмосфере, всё было очень ярко, насыщенно, много местного колорита. Надеюсь, зрители также проникнутся всей этой красотой. Очень сложно выделить какую-то одну сцену, но, наверное, самой насыщенной оказалась съемочная смена в старом городе Земун. Это невероятное место! Мы снимали в крепости, откуда открывается прекрасный вид на город. Остались только положительные эмоции. Особо хочу отметить режиссёра Константина Статского, это был отличный профессиональный опыт, я многому у него научилась. Вообще, вся команда фильма очень хорошая, на площадке работали отличные художники-постановщики, которые изумительно воспроизвели сцену римской свадьбы, зрителям будет интересно увидеть Милоша в юбке
».
В российский прокат «Отель "Белград"
» выйдет 5 марта 2020
года.