Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Диана Арбенина дебютировала как актриса в сериале «Гадалка»

12 февраля
2020 год

Новости кино >>
12 февраля 2020
Солистка рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина дебютировала как актриса в новом сезоне сериала «Гадалка», который выйдет на Первом канале, сообщает пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД».

Диана Арбенина на съёмках сериала Гадалка-2
фото: Пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД»

Певица исполнила в сериале эпизодическую роль одной из подозреваемых в убийстве, сыграв этакую «Девушку с татуировкой дракона».

«Моя героиня Элина Байбакова – непростая, запутавшаяся, я ей симпатизирую, она во всех своих проявлениях настоящая женщина. Во время расследования, в котором она оказывается одной из главных подозреваемых, её практически припирают к стенке, а вот "расколется" она или нет и как будет выпутываться из сложившейся ситуации, пусть зрители посмотрят уже в продолжении "Гадалки"», – рассказала Арбенина о своем персонаже.

Исполнительница главной роли Екатерина Олькина отметила, что дебют певицы в кино удался, потому что она «за работу, за качество отснятого материала и за то, чтобы это было по-настоящему».

Основная сюжетная линия «Гадалки-2» закручена вокруг взаимоотношений Люси (Екатерина Олькина) и Потапова (Михаил Пореченков). В финале предыдущего сезона все шло к тому, что они будут вместе. Однако Люсе приходит видение о смерти Потапова на их свадьбе и девушка решает отказаться от любимого, чтобы спасти его. Главных героев ждут серьезные испытания. В отличие от первого сезона, новое дело будет появляться в каждой из 16-ти серий.

Создатели обещают появление новых персонажей. В «Гадалке-2» приняли участие Марат Башаров, Яна Крайнова, Юлия Ауг, Александр Асташенок, Дмитрий Репин, Михаил Парыгин, Евгения Дмитриева и другие. Режиссерское кресло занял Илья Казанков.
версия для печати
Ссылки по теме
Марат Башаров станет «Титаником»
Стартовали съёмки второго сезона «Гадалки» с Михаилом Пореченковым
Поиск по меткам
Дебют
персоны
Диана АрбенинаАлександр АсташёнокЮлия АугМарат БашаровЕвгения ДмитриеваИлья КазанковЯна КрайноваЕкатерина ОлькинаМихаил ПарыгинМихаил ПореченковДмитрий Репин
фильмы
ГадалкаГадалка-2

анонс

Скорбим

Галина Никулина
10 февраля ушла из жизни актриса Галина Никулина.
Михаил Вальтер
10 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Вальтер.
Юрий Гончаров
9 февраля ушёл из жизни актер Юрий Гончаров.
Вячеслав Варлашов
9 февраля ушёл из жизни актёр Вячеслав Варлашов.
Сергей Слонимский
9 февраля ушёл из жизни композитор Сергей Слонимский.

День рождения >>

Борис Быстров
Фёдор Гирусов
Татьяна Лялина
Михаил Названов
Бруно Оя
Сергей Радченко (III)
Александр Соколовский
Милена Тонтегоде
Всеволод Якут
Майкл Айронсайд
Джош Бролин
Локлин Манро
Клаудия Мори
Кристина Риччи
Сигрид Торнтон
Имре Шоош
все родившиеся 12 февраля >>

Афиша кино >>

Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
Форрест Гамп
драма, комедия, мелодрама, экранизация
США, 1994
Волшебный лес
детский фильм, музыкальный фильм, приключения
Норвегия, Нидерланды, 2016
Жан-Поль Готье, с любовью
Франция, 2018
Невероятная
драма
Италия, 2019
Только ты
драма, мелодрама
Великобритания, Швеция, 2018
Эксперимент "За стеклом"
фильм ужасов
Канада, Швеция, 2020
Джентльмены
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2019
Скандал
биография, драма
Канада, США, 2019
Цвет из иных миров
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Малайзия, Португалия, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен