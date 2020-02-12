Диана Арбенина дебютировала как актриса в сериале «Гадалка»

Солистка рок-группы «Ночные Снайперы»Диана Арбенина дебютировала как актриса в новом сезоне сериала «Гадалка», который выйдет на Первом канале, сообщает пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД».
фото: Пресс-служба продюсерского центра «ГОРАД»
Певица исполнила в сериале эпизодическую роль одной из подозреваемых в убийстве, сыграв этакую «Девушку с татуировкой дракона».
«Моя героиня Элина Байбакова – непростая, запутавшаяся, я ей симпатизирую, она во всех своих проявлениях настоящая женщина. Во время расследования, в котором она оказывается одной из главных подозреваемых, её практически припирают к стенке, а вот "расколется" она или нет и как будет выпутываться из сложившейся ситуации, пусть зрители посмотрят уже в продолжении "Гадалки"», – рассказала Арбенина о своем персонаже.
Исполнительница главной роли Екатерина Олькина отметила, что дебют певицы в кино удался, потому что она «за работу, за качество отснятого материала и за то, чтобы это было по-настоящему».
Основная сюжетная линия «Гадалки-2» закручена вокруг взаимоотношений Люси (Екатерина Олькина) и Потапова (Михаил Пореченков). В финале предыдущего сезона все шло к тому, что они будут вместе. Однако Люсе приходит видение о смерти Потапова на их свадьбе и девушка решает отказаться от любимого, чтобы спасти его. Главных героев ждут серьезные испытания. В отличие от первого сезона, новое дело будет появляться в каждой из 16-ти серий.