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Режиссер будет снимать фильмы и сериалы только для Yellow, Black and White.

Клим Шипенко подписал контракт с продюсерами «Холопа» на три года

Солистка «Ночных Снайперов» сыграет одну из подозреваемых в убийстве.

Диана Арбенина дебютировала как актриса в сериале «Гадалка»

Моя большая сербская свадьба: Милош Бикович женится на дочери мафиози

Интервью

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии