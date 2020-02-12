Клим Шипенко подписал контракт с продюсерами «Холопа» на три года

Режиссер самой кассовой российской комедии «Холоп» Клим Шипенко
подписал с продюсерской компанией Yellow, Black and White
(YBW) эксклюзивный контракт, в рамках которого он будет еще три года поставлять для них контент, сообщил «Ъ»
генпродюсер YBW Эдуард Илоян
.
По контракту Шипенко обязан снимать для YBW как минимум один фильм, один сезон сериала и один пилот сериала в год. Первый совместный проект – комедийный сериал«Война семей»
– уже доступен на Start
, Premier и скоро появится в эфире Телеканала ТНТ. Сейчас в производстве мини-сериал по мотивам фильма «Текст»
. Новые работы Шипенко будут выходить на Start, запущенном YBW в октябре 2017-го, и других видеосервисах.
Стоимость контракта официально не сообщается. Однако Илоян отметил, что помимо фиксированной части режиссеру полагается дополнительная компенсация в случае успеха фильмов в прокате.
Сотрудничество Шипенко и YBW началось в 2014-м с ленты «Любит – не любит»
. Уже через пять лет совместный проект «Текст»
был отмечен «Золотым орлом», а комедия «Холоп»
преодолела отметку в 3 млрд кассовых сборов.
В ноябре 2019-го Start заключил подобный контракт с Константином Богомоловым
. Два года он будет работать в качестве режиссёра-постановщика и креативного продюсера только для проектов, созданных исключительно .
Кроме того, Александр Петров
(кстати, исполнивший главную роль в фильме Шипенко «Текст») стал первым актером, который подписал эксклюзивный контракт на два года с компаниями Art Pictures Studio и «Водород».