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Клим Шипенко подписал контракт с продюсерами «Холопа» на три года

12 февраля
2020 год

Новости кино >>
12 февраля 2020
Режиссер самой кассовой российской комедии «Холоп» Клим Шипенко подписал с продюсерской компанией Yellow, Black and White (YBW) эксклюзивный контракт, в рамках которого он будет еще три года поставлять для них контент, сообщил «Ъ» генпродюсер YBW Эдуард Илоян.


По контракту Шипенко обязан снимать для YBW как минимум один фильм, один сезон сериала и один пилот сериала в год. Первый совместный проект – комедийный сериал«Война семей» – уже доступен на Start, Premier и скоро появится в эфире Телеканала ТНТ. Сейчас в производстве мини-сериал по мотивам фильма «Текст». Новые работы Шипенко будут выходить на Start, запущенном YBW в октябре 2017-го, и других видеосервисах.

Стоимость контракта официально не сообщается. Однако Илоян отметил, что помимо фиксированной части режиссеру полагается дополнительная компенсация в случае успеха фильмов в прокате.

Сотрудничество Шипенко и YBW началось в 2014-м с ленты «Любит – не любит». Уже через пять лет совместный проект «Текст» был отмечен «Золотым орлом», а комедия «Холоп» преодолела отметку в 3 млрд кассовых сборов.

В ноябре 2019-го Start заключил подобный контракт с Константином Богомоловым. Два года он будет работать в качестве режиссёра-постановщика и креативного продюсера только для проектов, созданных исключительно .

Кроме того, Александр Петров (кстати, исполнивший главную роль в фильме Шипенко «Текст») стал первым актером, который подписал эксклюзивный контракт на два года с компаниями Art Pictures Studio и «Водород».
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