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Оливия Колман исполнит главную роль в дебютном фильме Мэгги Джилленхол

12 февраля
2020 год

Новости кино >>
12 февраля 2020
Обладательница «Оскара» за роль в «Фаворитке» Оливия Колман сыграет в дебютном фильме Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь» (The Lost Daughter) по одноименной книге Элены Ферранте, сообщает Variety.


«Потерянная дочь» рассказывает историю профессора колледжа Леды (Оливия Колман), которая встречает на отдыхе Нину (Дакота Джонсон) с маленькой дочерью. Пораженная их идеальными отношениями, Леда все больше вспоминает о своей психологической травме и неудачах раннего материнства.

«Книга Элены Ферранте – это правдивое высказывание и в то же время нечто очень сокровенное. После прочтения я сразу задумалась над экранизацией и начала работу. На мой взгляд, получившийся сценарий привлек людей, также заинтересованных в изучении тайных истин о материнстве, сексуальности, женственности, желаниях», – рассказала режиссер картины.

Джилленхол выступит и в качестве продюсера фильма. В картине также примут участие Джесси Бакли («Чернобыль», «Война и мир») и Питер Сарсгаард («Джеки»). Подробности о начале съемок не сообщаются.
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