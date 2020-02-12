Оливия Колман исполнит главную роль в дебютном фильме Мэгги Джилленхол

Обладательница «Оскара» за роль в «Фаворитке» Оливия Колман
сыграет в дебютном фильме Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь»
(The Lost Daughter) по одноименной книге Элены Ферранте
, сообщает Variety
.
«Потерянная дочь» рассказывает историю профессора колледжа Леды (Оливия Колман
), которая встречает на отдыхе Нину (Дакота Джонсон
) с маленькой дочерью. Пораженная их идеальными отношениями, Леда все больше вспоминает о своей психологической травме и неудачах раннего материнства.
«Книга Элены Ферранте – это правдивое высказывание и в то же время нечто очень сокровенное. После прочтения я сразу задумалась над экранизацией и начала работу. На мой взгляд, получившийся сценарий привлек людей, также заинтересованных в изучении тайных истин о материнстве, сексуальности, женственности, желаниях»
, – рассказала режиссер картины.
Джилленхол выступит и в качестве продюсера фильма. В картине также примут участие Джесси Бакли
(«Чернобыль»
, «Война и мир»
) и Питер Сарсгаард
(«Джеки»
). Подробности о начале съемок не сообщаются.