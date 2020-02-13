Disney начал работу над сиквелом «Аладдина»

Студия Disney
пригласила сценаристов Джона Гейтинса
(«Need for speed: Жажда скорости»
) и Андреа Берлофф
(«Адская кухня»
) для работы над сиквелом «Аладдина»
, сообщает The Hollywood Reporter
.
На данный момент проект находится в разработке. Ожидается, что Гай Ричи
снова займёт режиссёрское кресло, а Уилл Смит
, Мена Массуд
и Наоми Скотт
вернутся к ролям Джина, Аладдина и Жасмин. Однако контракты с актерами не могут быть подписаны, пока не готов сценарий.
Идея нового фильма обсуждалась еще летом, но пока неизвестно, к какому решению удалось прийти Disney и продюсерам. Они хотят рассмотреть другие истории из сборника восточных сказок «Тысяча и одна ночь»
и создать оригинальный сценарий.
За основу первой части был взят сюжет мультфильма «Аладдин»
1992 года, где воришка из Аграбы завоевывает сердце принцессы Жасмин благодаря волшебной лампе. «Голливудская» сказка Гая Ричи вышла на экраны в мае 2019-го и принесла создателям 1,05 млрд долларов.