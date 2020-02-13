Брюс Уиллис сразится с инопланетянами

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис
исполнит главную роль в фантастическом боевике «Космический грех»
(Cosmic Sin), сообщает Deadline
.
По сюжету отряд воинов вместе с группой ученых должен сразиться с враждебным инопланетным видом, чьи взоры пали на Землю. Опасные пришельцы способны заразить и уничтожить все человечество.
На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. В качестве соавторов сценария и режиссеров выступят Кори Лардж
, спродюсировавший «План побега 2»
, и Эдвард Дрейк
. Подробности о начале съемок и роли Уиллиса пока не сообщаются.