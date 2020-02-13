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Брюс Уиллис сразится с инопланетянами

13 февраля
2020 год

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13 февраля 2020
«Крепкий орешек» Брюс Уиллис исполнит главную роль в фантастическом боевике «Космический грех» (Cosmic Sin), сообщает Deadline.


По сюжету отряд воинов вместе с группой ученых должен сразиться с враждебным инопланетным видом, чьи взоры пали на Землю. Опасные пришельцы способны заразить и уничтожить все человечество.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. В качестве соавторов сценария и режиссеров выступят Кори Лардж, спродюсировавший «План побега 2», и Эдвард Дрейк. Подробности о начале съемок и роли Уиллиса пока не сообщаются.
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