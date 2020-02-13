10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер французской комедии «Не все дома
» — адаптации аргентинского фильма «Мама уехала / Mamá se fue de viaje
» (режиссер Ариэль Виноград
, 2017).
Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?
Ведущие роли в картине исполнили Франк Дюбоск
, Оре Атика
, Алиса Давид
, Алексис Михалик
, Элена Ногерра, Карина Маримон, Даниэль Мартен, Илан Дебрабан, Руперт Уайнн-Джеймс, Габриэль Мари, Лиза Патюрель
и Марк Боднар
. Постановщиком и одним из сценаристов выступил Людовик Бернар
В российский прокат «Не все дома
» выйдет 21 мая 2020
года.