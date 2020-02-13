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10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома»

13 февраля
2020 год

Новости кино >>
13 февраля 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер французской комедии «Не все дома» — адаптации аргентинского фильма «Мама уехала / Mamá se fue de viaje» (режиссер Ариэль Виноград, 2017).


Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?

10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома»

Ведущие роли в картине исполнили Франк Дюбоск, Оре Атика, Алиса Давид, Алексис Михалик, Элена Ногерра, Карина Маримон, Даниэль Мартен, Илан Дебрабан, Руперт Уайнн-Джеймс, Габриэль Мари, Лиза Патюрель и Марк Боднар. Постановщиком и одним из сценаристов выступил Людовик Бернар

В российский прокат «Не все дома» выйдет 21 мая 2020 года.
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Оре АтикаФранк ДюбоскКарина МаримонДаниэль МартенАлексис МихаликЭлена Ногерра
фильмы
Не все дома

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10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома» фотографии
10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома» фотографии
10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома» фотографии
10 дней без мамы: Франк Дюбоск не справляется с детьми в комедии «Не все дома» фотографии
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