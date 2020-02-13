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Рик Моранис снимется в продолжении «Дорогая, я уменьшил детей»

13 февраля
2020 год

Новости кино >>
13 февраля 2020
Звезда «Охотников за привидениями» актер Рик Моранис вернется к роли изобретателя Уэйна Залински в продолжении комедии «Дорогая, я уменьшил детей», сообщает Variery.


Моранис заключил контракт со студией Disney, которая займется производством сиквела под названием «Уменьшенные» (Shrunk). Это его первая большая роль после долгого перерыва: актер не появлялся на экране с 1997-го.

Над проектом будет работать режиссер оригинальной картины Джо Джонстон. Главную роль исполнит Джош Гэд, сыграв сына Залински. По сюжету герой стремится стать гениальным ученым, но, как и его отец, случайно уменьшает детей.

Оригинальная комедия имела большой успех в прокате. В 1992-м появилось продолжение – «Дорогая, я увеличил детей». Однако лента не смогла собрать ту же кассу. В конце 1990-х на телевидении выходил сериал «Дорогая, я уменьшил детей», в котором Моранис уже не принимал участие.
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