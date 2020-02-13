Рик Моранис снимется в продолжении «Дорогая, я уменьшил детей»

Звезда «Охотников за привидениями»
актер Рик Моранис
вернется к роли изобретателя Уэйна Залински в продолжении комедии «Дорогая, я уменьшил детей»
, сообщает Variery
.
Моранис заключил контракт со студией Disney
, которая займется производством сиквела под названием «Уменьшенные»
(Shrunk). Это его первая большая роль после долгого перерыва: актер не появлялся на экране с 1997-го.
Над проектом будет работать режиссер оригинальной картины Джо Джонстон
. Главную роль исполнит Джош Гэд
, сыграв сына Залински. По сюжету герой стремится стать гениальным ученым, но, как и его отец, случайно уменьшает детей.
Оригинальная комедия имела большой успех в прокате. В 1992-м появилось продолжение – «Дорогая, я увеличил детей»
. Однако лента не смогла собрать ту же кассу. В конце 1990-х на телевидении выходил сериал «Дорогая, я уменьшил детей»
, в котором Моранис уже не принимал участие.