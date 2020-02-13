Новых «Фиксиков» покажут в кино



фото: Пресс-служба проекта «Фиксики»

Первая серия четвёртого сезона мультфильмавыйдет в прокат 15 февраля в рамках интерактивного киножурнала «МУЛЬТ в кино», сообщает пресс-служба проекта.В четвёртом сезоне зрители познакомятся с новыми героями – необычной семьёй фиксиков, дети из которой станут новенькими в фикси-классе. Это семейство будет жить напротив дома мальчика Дим Димыча – в квартире его подруги Кати, которая уже известна фанатам по двум полнометражным фильмам о фиксиках. Перемены коснутся и знаменитой песенки «Кто такие фиксики?»., – рассказала генеральный директор АО «АЭРОПЛАН» (правообладатель проекта «Фиксики»)