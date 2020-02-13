Новых «Фиксиков» покажут в кино

Первая серия четвёртого сезона мультфильма «Фиксики. Новенькие» выйдет в прокат 15 февраля в рамках интерактивного киножурнала «МУЛЬТ в кино», сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Фиксики»
В четвёртом сезоне зрители познакомятся с новыми героями – необычной семьёй фиксиков, дети из которой станут новенькими в фикси-классе. Это семейство будет жить напротив дома мальчика Дим Димыча – в квартире его подруги Кати, которая уже известна фанатам по двум полнометражным фильмам о фиксиках. Перемены коснутся и знаменитой песенки «Кто такие фиксики?».
«Сериал «Фиксики» существует уже почти десять лет. В эти годы технологии бурно развивались, что сильно повлияло на современных детей, их способы познавать и осваивать мир. Социологи называют это новое поколение digital natives. Наш сериал, в котором много внимания уделяется науке, технике, экологии и безопасности, обязательно отреагирует на эти перемены», – рассказала генеральный директор АО «АЭРОПЛАН» (правообладатель проекта «Фиксики») Юлия Софронова.