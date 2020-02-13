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Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Гранд» с Александром Лыковым

13 февраля
2020 год

Новости кино >>
13 февраля 2020
Третий сезон сериала «Гранд» с Александром Лыковым стартует 1 марта в 19.00 на телеканале «Супер», сообщает пресс-служба проекта.

Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Гранд» с Александром Лыковым
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

По сюжету, хозяин «Гранда», эксцентричный бизнесмен Лев Глебович Федотов (Александр Лыков), поручает Ксении Завгородней управление отелем. Бывшая горничная постарается навести порядок в обширных владениях, завоевать авторитет подчиненных и найти общий язык с Игорем Зуевым (Николай Шрайбер) – другом и партнером Льва по бизнесу.

Создатели картины обещают крутые сюжетные повороты с вертолетами, пожарами, скачками и зрелищными каскадерскими трюками. Например, Лыкову и Шрайберу пришлось провести четыре часа в лесном болоте по горло в воде.

«В одном из эпизодов наши соперничающие олигархи идут на охоту в лес. Там они, конечно, сбиваются с пути, попадают в болото и, не прекращая спорить о делах, медленно идут ко дну. В подмосковном лесу мы нашли прекрасное заболоченное место, вырыли яму, сделали гидроизоляцию, налили воды и оформили это в настоящее болото. И посадили туда наших уважаемых актеров, Александра Анатольевича и Николая Яковлевича. Сцену снимали четыре часа. Понятно, что на актеров мы надели гидрокостюмы, но, поверьте, задача была не из простых и не из приятных», – рассказал режиссер Дмитрий Грибанов.

Помимо Шрайбера в новом сезоне «Гранда» актерский состав пополнили Александр Соколовский («Молодежка»), Елизавета Кононова («Обычная женщина»), Игорь Хрипунов («Изображая жертву») и Александра Урсуляк («Время первых»).
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Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд»
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