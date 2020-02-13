Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Гранд» с Александром Лыковым

По сюжету, хозяин «Гранда», эксцентричный бизнесмен Лев Глебович Федотов (Александр Лыков), поручает Ксении Завгородней управление отелем. Бывшая горничная постарается навести порядок в обширных владениях, завоевать авторитет подчиненных и найти общий язык с Игорем Зуевым (Николай Шрайбер) – другом и партнером Льва по бизнесу.
Создатели картины обещают крутые сюжетные повороты с вертолетами, пожарами, скачками и зрелищными каскадерскими трюками. Например, Лыкову и Шрайберу пришлось провести четыре часа в лесном болоте по горло в воде.
«В одном из эпизодов наши соперничающие олигархи идут на охоту в лес. Там они, конечно, сбиваются с пути, попадают в болото и, не прекращая спорить о делах, медленно идут ко дну. В подмосковном лесу мы нашли прекрасное заболоченное место, вырыли яму, сделали гидроизоляцию, налили воды и оформили это в настоящее болото. И посадили туда наших уважаемых актеров, Александра Анатольевича и Николая Яковлевича. Сцену снимали четыре часа. Понятно, что на актеров мы надели гидрокостюмы, но, поверьте, задача была не из простых и не из приятных», – рассказал режиссер Дмитрий Грибанов.