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Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом

14 февраля
2020 год

Новости кино >>
14 февраля 2020
В Пермском крае из декораций масштабного кинопроекта «Сердце пармы» по одноименному роману Алексея Иванова сделают историко-туристический объект, сообщает пресс-служба компании Star Media, участвующей в производстве проекта.

Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом
фото: Пресс-служба Star Media

Строительство декораций для экранизации романа Алексея Иванова началось в Пермском крае осенью 2018 года. На территории геологического памятника природы «Холодный Лог» был отстроен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма – все, как было в городе Чердынь в XV веке.

По окончании съёмок в Губахе у продюсеров проекта возникла идея не разбирать декорации, а использовать построенный город в качестве историко-туристического объекта. В феврале этого года масштабная декорация «Сердца пармы» – «Чердынь» – была безвозмездно передана Администрации Губахинского городского округа. На месте декораций города планируется сделать смотровую площадку и установить информационные щиты с QR-кодами, которые будут направлять на сайт, рассказывающий о достопримечательностях Губахи и съемках проекта. Кроме того, создатели «Сердце пармы» подарили городу княжескую барку. 20-метровое судно весом порядка 10 тонн было изготовлено специально для съемок фильма. Огромный металлический каркас лодки обшит деревом, и внешне она полностью соответствует древнерусским судам XV века. Такая барка без труда может выдержать около двадцати актеров – княжеских воинов и бурлаков. В самом центре города Губахи, на территории, прилегающей к театру «Доминанта», будет создан уникальный сквер, где одним из главных объектов и станет судно со съёмок фильма.

Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом
фото: Пресс-служба Star Media

Все декорации проекта, переданные в бессрочное пользование городу Губахе, станут частью туристического маршрута «Сердце Пармы», обустройство которого поддержано Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края. Планируется, что маршрут будет запущен в 2021 году. В этот же год состоится и кинореализ «Сердца пармы». Один из самых сложнопостановочных проектов российского кинематографа снимает режиссер Антон Мегердичев, работавший над картиной «Движение вверх».

Эпическая драма рассказывает историю противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тиче (Елена Ербакова), ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и пармой, – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.
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Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом фотографии
Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом фотографии
Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом фотографии
Декорации «Сердца пармы» в Пермском крае станут туристическим объектом фотографии
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