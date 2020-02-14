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Авторы «Холопа», «Движения вверх» и «Звоните ДиКаприо!» выступят на «Дне сценариста» в Санкт-Петербурге

14 февраля
2020 год

Новости кино >>
14 февраля 2020
Российские кинодраматурги Дарья Грацевич («Холоп», «Измены»), Алексей Караулов («Эпидемия», «Звоните ДиКаприо!») и Андрей Курейчик («Движение вверх», «Елки») проведут мастер-классы на «Дне сценариста» 22 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает продюсерский центр Potential.

Авторы «Холопа», «Движения вверх» и «Звоните ДиКаприо!» выступят на «Дне сценариста» в Санкт-Петербурге
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential

Опытные авторы расскажут начинающим и профессиональным драматургам об основных принципах и правилах создания сценариев полнометражных фильмов и сериалов. Кроме того, участники узнают о том, где искать идеи и как работать с первыми текстами, избежав самых распространенных ошибок.

Желающие смогут представить собственные идеи сценариев на альтернативном питчинге, который будет предварять основную программу. Авторам самых интересных проектов предложат доработать их при участии Продюсерского центра для дальнейшей презентации на рынке кинопроектов Potential перед представителями крупнейших российских кинокомпаний.
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