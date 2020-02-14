Бразильскую анимацию впервые покажут в России

Первый в России киносмотр бразильской анимации состоится 29 февраля в кинотеатре «Москино Юность», сообщают организаторы показа.
фото: Кадр из м/ф «Парк кошмаров», 2015 г., реж. Али Муритиба, Франсиско Гуссо, Педро Джионго
В программу вошли десять короткометражных фильмов. Над ними работали как заслуженные мультипликаторы Бразилии, так и современные молодые режиссеры. Зрители увидят картины, снятые в период с 1981 по 2017 годы. В их числе лента Маркуса Магальяэса«Мяу!», признанная лучшим короткометражным фильмом на Каннском кинофестивале 1982 года.
Работы выполнены в различных техниках. В своих лентах мультипликаторы затронули актуальные проблемы, касающиеся защиты окружающей среды, глобализации, самовыражения и бытового стресса. Так, Гильерме Гера предлагает зрителю задуматься о вырубке лесов и влиянии человека на природу. Сесилия да Фонте в картине «Салу и "Кавало Мариньо"» обращается к истории мастера Салустиано, одного из самых знаменитых бразильских народных артистов. А Франсиско Гуссо представляет мультфильм «Танго» по рассказу Франца Кафки«Голодарь» о великом ритуале, который станет новой эпохой для народа. По словам режиссера, он во многом вдохновлялся работами Юрия Норштейна.
Смотр организован Бразильским культурным центром в Москве и «Москино» при поддержке международной медиасети TV BRICS. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный по регистрации на сайте.