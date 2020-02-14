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Руководство премии «Сезар» ушло в оставку за две недели до церемониии

14 февраля
2020 год

Новости кино >>
14 февраля 2020
Руководство французской кинопремии «Сезар», церемония вручения которой пройдет 28 февраля, объявило о коллективной отставке в связи с увеличением критики в свой адрес, сообщает Variety.


После того, как «Офицер и шпион» режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, был заявлен в 12-ти номинациях, дирекция премии столкнулась с растущим давлением со стороны феминисток.

Кроме этого, в понедельник газета Le Monde опубликовала петицию о пересмотре наград, которую подписали 400 деятелей французской киноиндустрии. В их числе Селин Скьямма, Жак Одиар, Робен Кампийо, Леа Сейду, Омар Си и другие. Они отметили, что 4,7 тыс рядовых членов Академии кинематографических искусств и техники фактически не имеют права голоса во время принятия важных решений.

Незадолго до объявления об уходе дирекция «Сезара» заявила, что она приложит все усилия, чтобы модернизировать систему и добиться равенства в избирательных органах, где 65% мест занимают мужчины. Однако теперь эту задачу предстоит решить обновленному составу руководства.
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