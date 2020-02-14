Руководство премии «Сезар» ушло в оставку за две недели до церемониии

Руководство французской кинопремии «Сезар», церемония вручения которой пройдет 28 февраля, объявило о коллективной отставке в связи с увеличением критики в свой адрес, сообщает Variety
.
После того, как «Офицер и шпион»
режиссера Романа Полански
, обвиняемого в изнасиловании, был заявлен в 12-ти номинациях, дирекция премии столкнулась с растущим давлением со стороны феминисток.
Кроме этого, в понедельник газета Le Monde опубликовала петицию о пересмотре наград, которую подписали 400 деятелей французской киноиндустрии. В их числе Селин Скьямма
, Жак Одиар
, Робен Кампийо
, Леа Сейду
, Омар Си
и другие. Они отметили, что 4,7 тыс рядовых членов Академии кинематографических искусств и техники фактически не имеют права голоса во время принятия важных решений.
Незадолго до объявления об уходе дирекция «Сезара» заявила, что она приложит все усилия, чтобы модернизировать систему и добиться равенства в избирательных органах, где 65% мест занимают мужчины. Однако теперь эту задачу предстоит решить обновленному составу руководства.