Сериал «Рикошет» покажут на международном кинорынке в Каннах

Сериал НТВ «Рикошет» стал единственным российским проектом в программе Drama Buyers Summit (MIPDrama), которая пройдёт в рамках крупнейшего телерынка MIPTV в Каннах 29 марта, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Эксперты из США, Австралии, Италии, Дании, Англии формируют шорт-лист из 12 сериальных новинок, которые будут представлены на глобальном медиарынке. Аудитория мероприятия – более 450 мировых закупщиков, в том числе представители крупнейших телеканалов и онлайн-платформ.
«В финал MIPDrama отбираются только проекты, которые интересны международным байерам – то есть сочетают в себе коммерческий потенциал, интересную концепцию и высокое качество съёмки», – отметила Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель международных рынков MIPTV в России).
«Рикошет» – это история о «последнем герое» лихих 90-х Артёме Волкове (Александр Устюгов), который спустя 20 лет возвращается в родной провинциальный город и оказывается втянутым в интриги преступного мира. Артему предстоит принять вызов и выиграть последний бой, ведь это единственный шанс сделать в своей жизни что-то важное.