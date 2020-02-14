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Сериал «Рикошет» покажут на международном кинорынке в Каннах

14 февраля
2020 год

Новости кино >>
14 февраля 2020
Сериал НТВ «Рикошет» стал единственным российским проектом в программе Drama Buyers Summit (MIPDrama), которая пройдёт в рамках крупнейшего телерынка MIPTV в Каннах 29 марта, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Рикошет» покажут на международном кинорынке в Каннах
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Эксперты из США, Австралии, Италии, Дании, Англии формируют шорт-лист из 12 сериальных новинок, которые будут представлены на глобальном медиарынке. Аудитория мероприятия – более 450 мировых закупщиков, в том числе представители крупнейших телеканалов и онлайн-платформ.

«В финал MIPDrama отбираются только проекты, которые интересны международным байерам – то есть сочетают в себе коммерческий потенциал, интересную концепцию и высокое качество съёмки», – отметила Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель международных рынков MIPTV в России).

«Рикошет» – это история о «последнем герое» лихих 90-х Артёме Волкове (Александр Устюгов), который спустя 20 лет возвращается в родной провинциальный город и оказывается втянутым в интриги преступного мира. Артему предстоит принять вызов и выиграть последний бой, ведь это единственный шанс сделать в своей жизни что-то важное.
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