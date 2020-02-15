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Прилучный воплотит Девятаева в первом вертикальном фильме Бекмамбетова

15 февраля
2020 год

Новости кино >>
15 февраля 2020
Тимур Бекмамбетов создаст картину «Девятаев». Согласно пресс-службе проекта, это первый полнометражный фильм, который снимут сразу в двух форматах: горизонтальном и вертикальном.

Зрителям поведают историю советского лётчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева, который, совершив невозможное, окончательно разрушил надежды Гитлера на победу в Великой Отечественной войне. Группа Девятаева, чудом избежавшего смерти, смогла вырваться из немецкого плена и рассекретить оружие врага. Благодаря полученной информации союзные войска полностью уничтожили секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу. Титульную роль исполнит Павел Прилучный, уверяет Deadline.


Сопродюсерами фильма выступают студии «Базелевс», «Военфильм» в лице Игоря Угольникова и МТС-Медиа, чьи интересы представляет Игорь Мишин. Как уточняют «Ведомости», телекомоператор МТС заявил о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса в 2019-м, но не раскрыл деталей, и «Девятаев» станет первым проектом, о котором хоть что-то известно. Ленту, чей бюджет составляет 625 млн рублей, планируют выпустить в 2021 году. Съёмки стартуют на следующей неделе. Международную англоязычную версию картины создатели собираются открыть кадрами бомбардировок Лондона.

По словам Бекмамбетова, «визуально фильм строится вокруг человека – это история о человеке, который встаёт и расправляет плечи, несмотря на обстоятельства».
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