Прилучный воплотит Девятаева в первом вертикальном фильме Бекмамбетова

Тимур Бекмамбетов
создаст картину «Девятаев
». Согласно пресс-службе проекта, это первый полнометражный фильм, который снимут сразу в двух форматах: горизонтальном и вертикальном.
Зрителям поведают историю советского лётчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева
, который, совершив невозможное, окончательно разрушил надежды Гитлера на победу в Великой Отечественной войне. Группа Девятаева, чудом избежавшего смерти, смогла вырваться из немецкого плена и рассекретить оружие врага. Благодаря полученной информации союзные войска полностью уничтожили секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу. Титульную роль исполнит Павел Прилучный
, уверяет Deadline
.
Сопродюсерами фильма выступают студии «Базелевс», «Военфильм» в лице Игоря Угольникова
и МТС-Медиа, чьи интересы представляет Игорь Мишин
. Как уточняют «Ведомости
», телекомоператор МТС заявил о планах по производству эксклюзивного контента для собственного видеосервиса в 2019-м, но не раскрыл деталей, и «Девятаев» станет первым проектом, о котором хоть что-то известно. Ленту, чей бюджет составляет 625 млн рублей, планируют выпустить в 2021 году. Съёмки стартуют на следующей неделе. Международную англоязычную версию картины создатели собираются открыть кадрами бомбардировок Лондона.
По словам Бекмамбетова, «визуально фильм строится вокруг человека – это история о человеке, который встаёт и расправляет плечи, несмотря на обстоятельства».