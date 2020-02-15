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Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу»

15 февраля
2020 год

Новости кино >>
15 февраля 2020
Оргкомитет XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдёт в Выборге c 7 по 13 августа 2020-го, объявил о старте отборочного тура фильмов конкурсных и внеконкурсных программ. Как сообщает пресс-служба смотра, приглашаются работы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Для участия в отборочном туре, который продлится до 1 июня, необходимо заполнить «Заявочную форму».

Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу»
фото: oknofest.com

В конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры» приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые в период между фестивалями с осени 2019-го по 2020-й, не принимавшие участия в других российских смотрах и не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов. В конкурсе «Копродукция. Окно в мир» смогут принять участие полнометражные художественные и неигровые работы, созданные российскими кинематографистами в копродукции с коллегами из других стран. На фестивале также ждут своих наград документальные и анимационные ленты.

Во внеконкурсные программы принимаются российские полнометражные игровые, неигровые и анимационные фильмы для детей и юношества («Кино – детям»), а также отечественные полнометражные игровые картины («Выборгская премьера/Гала-премьеры осени»).
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Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» фотографии
Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» фотографии
Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» фотографии
Стартовал отборочный тур XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» фотографии
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