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Руфус Сьюэлл станет отцом Элвиса Пресли

15 февраля
2020 год

Новости кино >>
15 февраля 2020
Руфус Сьюэлл в байопике Элвиса Пресли, задуманном Базом Лурманом, предстанет в качестве его отца Вернона, уверяет Variety.


Мэгги Джилленхол в картине достался образ «женщины номер один» в жизни короля рок-н-ролла – его матери Глэдис. В качестве самого Элвиса предстанет Остин Батлер. Его единственную супругу Присциллу Пресли сыграет Оливия ДеДжонг.

Картина Лурмана расскажет о жизни Элвиса Пресли с начала карьеры до звания короля рок-н-ролла, при этом сконцентрируется на его отношениях с менеджером, «полковником» Томом Паркером (Том Хэнкс).
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