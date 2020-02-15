Руфус Сьюэлл станет отцом Элвиса Пресли

Руфус Сьюэлл
в байопике Элвиса Пресли
, задуманном Базом Лурманом
, предстанет в качестве его отца Вернона, уверяет Variety
.
Мэгги Джилленхол
в картине достался образ «женщины номер один»
в жизни короля рок-н-ролла – его матери Глэдис. В качестве самого Элвиса предстанет Остин Батлер
. Его единственную супругу Присциллу Пресли
сыграет Оливия ДеДжонг
.
Картина Лурмана расскажет о жизни Элвиса Пресли с начала карьеры до звания короля рок-н-ролла, при этом сконцентрируется на его отношениях с менеджером, «полковником» Томом Паркером (Том Хэнкс
).