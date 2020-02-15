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Найден режиссёр для ремейка «Городских легенд»

15 февраля
2020 год

Новости кино >>
15 февраля 2020
В Голливуде продолжается парад ремейков классических (и не очень) хорроров. На сей раз пришла очередь молодёжного слэшера 1998 года «Городские легенды».

Согласно Deadline, за производство новой версии возьмётся киностудия Screen Gems. Режиссёрское кресло доверят Колину Минихану, получившему известность в узких кругах после выхода малобюджетного ужастика «Что тебе нужно для жизни». В грядущей ленте пойдёт речь о том, как повлияли цифровые технологии и социальные сети на городские легенды.


По сюжету оригинала Джейми Блэнкса на ночной дороге убита девушка, студентка местного колледжа. Натали когда-то знала её и подозревает, что эта смерть неспроста, а вскоре прямо при ней погибает её однокурсник. Декан не верит в маньяка даже после того, как при странных обстоятельствах умирает соседка Натали, а это только на руку психопату, который своими убийствами инсценирует городские легенды. В картине снимались Джаред Лето, Алисия Уитт, Ребекка Гэйхарт, Джошуа Джексон, Тара Рид, Роберт Ингланд, Дэниэль Харрис, Наташа Грегсон Вагнер и Брэд Дуриф.

Всего на счету серии три фильма. В 2007-м также вышел «Мёртвый отель», который задумывался как четвёртая часть, но он благополучно затерялся на полках с DVD.
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Наташа Грегсон ВагнерРебекка ГэйхартДжошуа ДжексонБрэд ДурифРоберт ИнгландДжаред ЛетоТара РидАлисия УиттДэниэль Харрис
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«Городские легенды»
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