Найден режиссёр для ремейка «Городских легенд»

В Голливуде продолжается парад ремейков классических (и не очень) хорроров. На сей раз пришла очередь молодёжного слэшера 1998 года «Городские легенды
».
Согласно Deadline
, за производство новой версии возьмётся киностудия Screen Gems. Режиссёрское кресло доверят Колину Минихану
, получившему известность в узких кругах после выхода малобюджетного ужастика «Что тебе нужно для жизни
». В грядущей ленте пойдёт речь о том, как повлияли цифровые технологии и социальные сети на городские легенды.
По сюжету оригинала Джейми Блэнкса
на ночной дороге убита девушка, студентка местного колледжа. Натали когда-то знала её и подозревает, что эта смерть неспроста, а вскоре прямо при ней погибает её однокурсник. Декан не верит в маньяка даже после того, как при странных обстоятельствах умирает соседка Натали, а это только на руку психопату, который своими убийствами инсценирует городские легенды. В картине снимались Джаред Лето
, Алисия Уитт
, Ребекка Гэйхарт
, Джошуа Джексон
, Тара Рид
, Роберт Ингланд
, Дэниэль Харрис
, Наташа Грегсон Вагнер
и Брэд Дуриф
.
Всего на счету серии три фильма. В 2007-м также вышел «Мёртвый отель
», который задумывался как четвёртая часть, но он благополучно затерялся на полках с DVD.