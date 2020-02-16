Исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Швейцера

Сегодня, 16 февраля
, исполнилось 100
лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, выдающегося советского и российского кинорежиссёра и сценариста Михаила Швейцера
.
Моисей Абрамович Швейцер
родился 16 февраля 1920
года в Перми. Прежде чем встать по другую сторону камеры, в 1940-м засветился небольшой ролью учёного Яковлева в приключенческой картине «Случай в вулкане
». В 1943-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у Сергея Эйзенштейна
. В 1941-1942 годах — ассистент режиссёра ЦОКС, с 1943-го работал на киностудии «Мосфильм», а с 1951-го по 1953-й был режиссёром документальных фильмов и видовых киноочерков на Свердловской киностудии. Первые работы в качестве постановщика создал совместно с однокашниками из ВГИКа — «Путь славы
» (с Борисом Бунеевым
и Анатолием Рыбаковым
) и «Кортик
» (с Владимиром Венгеровым
). Интерес Швейцера к человеческим судьбам не только в переломные моменты истории, но и в ситуации непростого нравственного выбора во вполне обыденной жизни проявился в его самостоятельных фильмах о советской деревне, основанных на произведениях Владимира Тендрякова
, — «Чужая родня
» и «Тугой узел
».
Следующий фильм Швейцер поставил на историко-революционную тему. Это был «Мичман Панин
» с Вячеславом Тихоновым
в главной роли. Картина имела успех, что обеспечило мастеру место в обойме советских кинорежиссёров первого ряда. Но в полной мере его талант раскрылся в серии экранизаций литературной классики. В своих версиях произведений Ильи Ильфа
и Евгения Петрова
(«Золотой телёнок
»), Льва Толстого
(«Воскресение
», «Крейцерова соната
»), Антона Чехова
(«Карусель
», «Смешные люди!
»), Александра Пушкина
(«Маленькие трагедии
») и Николая Гоголя
(«Мёртвые души
») режиссёр бережно, внимательно относясь чуть ли не к каждому слову классиков, сохраняет и личную интонацию, меняющую свой регистр подчас в пределах одной сцены: от комической, фарсовой, эксцентрической ноты — до печальной, драматической, даже трагической. Он также поставил «Время, вперёд
» по Валентину Катаеву
(совместно с Софией Милькиной
) и «Бегство мистера Мак-Кинли
» по Леониду Леонову
.
В последнее десятилетие своей жизни, тяжёлое для всей российской кинематографии, режиссёр испытывал трудности с реализацией своих проектов, выпустив совместно с Милькиной только два фильма — социальный фарс «Как живёте караси?
» и своеобразный бенефис «Послушай, Феллини!
» с Людмилой Гурченко
в единственной роли.
Мастера не стало 2 июня 2000
-го. Он похоронен на 39-м участке Востряковского кладбища Москвы. На его счету более десятка престижных наград, среди которых Государственные премии СССР и РСФСР, премии Президента Российской Федерации и мэрии Москвы, ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» III степени, три приза «Кинотавра», «Золотой Овен» и «Ника».