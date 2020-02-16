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Исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Швейцера

16 февраля
2020 год

Новости кино >>
16 февраля 2020
Сегодня, 16 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР, выдающегося советского и российского кинорежиссёра и сценариста Михаила Швейцера.


Моисей Абрамович Швейцер родился 16 февраля 1920 года в Перми. Прежде чем встать по другую сторону камеры, в 1940-м засветился небольшой ролью учёного Яковлева в приключенческой картине «Случай в вулкане». В 1943-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у Сергея Эйзенштейна. В 1941-1942 годах — ассистент режиссёра ЦОКС, с 1943-го работал на киностудии «Мосфильм», а с 1951-го по 1953-й был режиссёром документальных фильмов и видовых киноочерков на Свердловской киностудии. Первые работы в качестве постановщика создал совместно с однокашниками из ВГИКа — «Путь славы» (с Борисом Бунеевым и Анатолием Рыбаковым) и «Кортик» (с Владимиром Венгеровым). Интерес Швейцера к человеческим судьбам не только в переломные моменты истории, но и в ситуации непростого нравственного выбора во вполне обыденной жизни проявился в его самостоятельных фильмах о советской деревне, основанных на произведениях Владимира Тендрякова, — «Чужая родня» и «Тугой узел».

Следующий фильм Швейцер поставил на историко-революционную тему. Это был «Мичман Панин» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Картина имела успех, что обеспечило мастеру место в обойме советских кинорежиссёров первого ряда. Но в полной мере его талант раскрылся в серии экранизаций литературной классики. В своих версиях произведений Ильи Ильфа и Евгения ПетроваЗолотой телёнок»), Льва ТолстогоВоскресение», «Крейцерова соната»), Антона ЧеховаКарусель», «Смешные люди!»), Александра ПушкинаМаленькие трагедии») и Николая ГоголяМёртвые души») режиссёр бережно, внимательно относясь чуть ли не к каждому слову классиков, сохраняет и личную интонацию, меняющую свой регистр подчас в пределах одной сцены: от комической, фарсовой, эксцентрической ноты — до печальной, драматической, даже трагической. Он также поставил «Время, вперёд» по Валентину Катаеву (совместно с Софией Милькиной) и «Бегство мистера Мак-Кинли» по Леониду Леонову.


В последнее десятилетие своей жизни, тяжёлое для всей российской кинематографии, режиссёр испытывал трудности с реализацией своих проектов, выпустив совместно с Милькиной только два фильма — социальный фарс «Как живёте караси?» и своеобразный бенефис «Послушай, Феллини!» с Людмилой Гурченко в единственной роли.

Мастера не стало 2 июня 2000-го. Он похоронен на 39-м участке Востряковского кладбища Москвы. На его счету более десятка престижных наград, среди которых Государственные премии СССР и РСФСР, премии Президента Российской Федерации и мэрии Москвы, ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» III степени, три приза «Кинотавра», «Золотой Овен» и «Ника».
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Борис БунеевВладимир ВенгеровЛюдмила ГурченкоИлья Ильф (Файнзильберг)Валентин КатаевЛеонид ЛеоновСофия МилькинаЕвгений ПетровАнатолий Рыбаков (II)Владимир ТендряковВячеслав ТихоновМихаил (Моисей) ШвейцерСергей Эйзенштейн
фильмы
Бегство мистера Мак-КинлиВоскресениеВремя, вперёд!Золотой телёнокКак живёте, караси?КарусельКортикКрейцерова сонатаМаленькие трагедииМёртвые душиМичман ПанинПослушай, Феллини!Путь славыСлучай в вулканеСмешные люди!Тугой узелЧужая родня

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