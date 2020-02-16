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Про Рапунцель снимут игровой фильм

16 февраля
2020 год

Новости кино >>
16 февраля 2020
Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», уверяет The DisInsider.


Продюсерская команда будущей ленты состоит из Майкла Де ЛукиКапитан Филлипс») и Кристин БёррКристофер Робин»), над сценарием корпит Эшли ПауэллЩелкунчик и Четыре королевства»). В настоящий момент студия ищет подходящего режиссёра. Дата релиза пока неизвестна.

Анимационная картина, основанная на сказке братьев Гримм, вышла в 2010 году. По сюжету длинноволосой принцессе, заточённой в высокую башню, надоело сидеть взаперти, и она сама планирует своё похищение. Лента с участием Мэнди Мур, Закари Ливая и Рона Перлмана собрала около 600 миллионов в мировом прокате.
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Рапунцель: Запутанная история

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