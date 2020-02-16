Про Рапунцель снимут игровой фильм

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Исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Швейцера

15 февраля

Найден режиссёр для ремейка «Городских легенд»

Ленту поставит Колин Минихан, получивший известность после выхода малобюджетного хоррора «Что тебе нужно для жизни».