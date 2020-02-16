Про Рапунцель снимут игровой фильм

Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Рапунцель: Запутанная история
», уверяет The DisInsider
.
Продюсерская команда будущей ленты состоит из Майкла Де Луки
(«Капитан Филлипс
») и Кристин Бёрр
(«Кристофер Робин
»), над сценарием корпит Эшли Пауэлл
(«Щелкунчик и Четыре королевства
»). В настоящий момент студия ищет подходящего режиссёра. Дата релиза пока неизвестна.
Анимационная картина, основанная на сказке братьев Гримм, вышла в 2010 году. По сюжету длинноволосой принцессе, заточённой в высокую башню, надоело сидеть взаперти, и она сама планирует своё похищение. Лента с участием Мэнди Мур
, Закари Ливая
и Рона Перлмана
собрала около 600 миллионов в мировом прокате.