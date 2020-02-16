Сейди Хаарла и Юрий Борисов отправились в путешествие из Москвы в Мурманск

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки фильма «Купе номер шесть» финского режиссёра Юхо Куосманена, чей полнометражный дебют «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» победил в конкурсе «Особый взгляд» 69-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте СТВ, отвечающей за производство картины вместе с кинокомпаниями Aamu (Финляндия), Amrion (Эстония) и «Ахтунг Панда!» (Германия).
В главных ролях заняты Сейди Хаарла и Юрий Борисов, компанию им составят Юлия Ауг и Динара Друкарова. Сценарий написали Андрис Фельдманис и Ливия Ульман при участии самого Куосманена, за русские диалоги отвечает Любовь Мульменко. Оператором-постановщиком выступает Яни-Петтери Пасси, работавший над «Чернобылем». Лента создаётся при поддержке Финского кинофонда, YLE, ARTE, Эстонского Киноинститута, Министерства Культуры Российской Федерации, MEDIA и фонда «Евримаж». Съёмки пройдут до 31 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Оленегорске и Териберке.
фото: СТВ
Действие картины, чей жанр обозначен как драма и мелодрама, разворачивается в конце 90-х. Финская студентка Лора путешествует из Москвы в Мурманск, чтобы увидеть древние наскальные рисунки. Её единственный сосед по купе — шахтёр Вадим, мрачный нелюдимый тип. Долгая дорога сквозь снега сближает их. Долгая железная дорога. Но у Вадима и Лоры есть ещё кое-что общее, помимо купе, которое они вынужденно делят: оба чувствуют себя чужими в этом мире.
По словам со-продюсера фильма Натальи Дрозд, «на этом проекте сложилась крутая международная команда. Несмотря на то, что режиссёр и основная съёмочная группа проекта из Финляндии, действие фильма полностью происходит в России и язык фильма — русский. Главную мужскую роль сыграет Юра Борисов, которого Юхо увидел в фильме "Бык" в Карловых Варах. Поскольку авторы сценария — эстонцы, мы привлекли Любу Мульменко к написанию русских диалогов. Главным референcом этого фильма для меня являются "Трудности перевода" — история постепенного сближения двух совершенно разных человеческих существ, история, полная нежности и комизма. Также хочется отметить, что наше участие в проекте стало возможным благодаря проведению в 2019 году Министерством Культуры впервые конкурса миноритарной копродукции. Прокат фильма предварительно запланирован на осень 2021 года».