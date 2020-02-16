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Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова

16 февраля
2020 год

Новости кино >>
16 февраля 2020
В Австралии погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Михаил Козырев.

Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова
фото: gazeta.ru

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет. Мы подружились на Radio Maximum. Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. Вспомните его по Triplex-трекам "Собака Баскервилей" или "Бригада"... Берегите себя и вспоминайте ушедших добрым словом. Музыка, подаренная нам, звучит в сердце», — написал журналист.

Композитор Андрей Иванов — один из создателей российского музыкального проекта Triplex, исполняющего электронную музыку. Согласно ТАСС, коллектив, основанный в 1992 году, выпустил альбом «Катапульта», а также композицию и ремикс «Собака Баскервилей». В нулевые Triplex получил известность благодаря саундтрекам к фильмам и сериалам. В частности, музыка коллектива звучит в картинах «Коллекционер» и «Бой с тенью». Саундтрек к «Бригаде» удостоен премии MTV Россия как лучший рингтон года.
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персоны
Андрей Иванов (XX)Михаил Козырев
фильмы
Бой с теньюБригадаКоллекционер

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Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова фотографии
Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова фотографии
Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова фотографии
Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова фотографии
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