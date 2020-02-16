Не стало автора саундтрека к «Бригаде» Андрея Иванова

В Австралии погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада
» Андрей Иванов
, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Михаил Козырев
.
«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет. Мы подружились на Radio Maximum. Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. Вспомните его по Triplex-трекам "Собака Баскервилей" или "Бригада"... Берегите себя и вспоминайте ушедших добрым словом. Музыка, подаренная нам, звучит в сердце», —
написал журналист.
Композитор Андрей Иванов — один из создателей российского музыкального проекта Triplex, исполняющего электронную музыку. Согласно ТАСС
, коллектив, основанный в 1992 году, выпустил альбом «Катапульта», а также композицию и ремикс «Собака Баскервилей». В нулевые Triplex получил известность благодаря саундтрекам к фильмам и сериалам. В частности, музыка коллектива звучит в картинах «Коллекционер
» и «Бой с тенью
». Саундтрек к «Бригаде» удостоен премии MTV Россия как лучший рингтон года.