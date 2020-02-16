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Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire

16 февраля
2020 год

Новости кино >>
16 февраля 2020
Sony Pictures и южнокорейская компания SmileGate Entertainment разрабатывают киноадаптацию дико популярного условно-бесплатного сетевого тактического шутера CrossFire. Как уточняет Variety, начиная с 2007 года, в игру играет 1 млрд человек в 80 странах, при этом наибольшую популярность она приобрела в Азии.

Сценарий будущей экранизации доверили Чаку Хогану, а продюсером выступит Нил Мориц. За производство и финансирование отвечает Tencent Pictures.

Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire

По сюжету отставные бойцы сил специального назначения со всего мира стекаются под крышу международной корпорации Global Risk для выполнения самых сложных задач в любой точке мира. Их основные клиенты — нейтральные страны, не имеющие регулярных вооружённых сил, государства, становящиеся мишенью террористов, а также секретный Департамент управления ООН (группа «Икс»). Миссия корпорации заключается в борьбе против терроризма и защите общечеловеческих ценностей.

Crossfire, разработанная SmileGate, изначально вышла на Windows, но впоследствии появилась на других платформах. Не так давно стало известно о том, что Remedy Entertainment создаёт для шутера одиночную кампанию.
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Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire фотографии
Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire фотографии
Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire фотографии
Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire фотографии
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