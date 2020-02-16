Sony адаптирует для кино южнокорейский шутер CrossFire

Sony Pictures и южнокорейская компания SmileGate Entertainment разрабатывают киноадаптацию дико популярного условно-бесплатного сетевого тактического шутера CrossFire
. Как уточняет Variety
, начиная с 2007 года, в игру играет 1 млрд человек в 80 странах, при этом наибольшую популярность она приобрела в Азии.
Сценарий будущей экранизации доверили Чаку Хогану
, а продюсером выступит Нил Мориц
. За производство и финансирование отвечает Tencent Pictures.
По сюжету отставные бойцы сил специального назначения со всего мира стекаются под крышу международной корпорации Global Risk для выполнения самых сложных задач в любой точке мира. Их основные клиенты — нейтральные страны, не имеющие регулярных вооружённых сил, государства, становящиеся мишенью террористов, а также секретный Департамент управления ООН (группа «Икс»). Миссия корпорации заключается в борьбе против терроризма и защите общечеловеческих ценностей.
Crossfire, разработанная SmileGate, изначально вышла на Windows, но впоследствии появилась на других платформах. Не так давно стало известно о том, что Remedy Entertainment создаёт для шутера одиночную кампанию.