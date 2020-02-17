Онлайн-премьера короткометражки Юлии Трофимовой «Комментатор»

В центре сюжета 10-минутного фильма офисный сотрудник, который в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, высказывающего вслух все мысли своего клиента. Можно ли искусственно создать собственную индивидуальность? И что было бы, если бы мы могли произносить вслух всё, что нам приходит в голову?
«Каждый человек уникален, но зачастую не чувствует этого и для того, чтобы доказать свою уникальность другим, придумывает сложные схемы. Но если ты сам не веришь в собственные исключительность и неповторимость, никакие ухищрения не помогут. Сейчас во времена Instagram и социальных сетей этот вопрос актуален как никогда. Где маска и где я настоящий? И как побороть страх снять маску, если ты убеждён в том, что под маской – пустота?», – говорит Юлия Трофимова.
фото: пресс-служба CinePromo
По словам режиссёра, «всё началось со сценария. Я нашла его на одном из американских сценарных сайтов, и мне показалось, что эту историю было бы хорошо снять в Америке и заодно получить опыт съёмок в Лос-Анджелесе. Знакомые из New York Film Academy порекомендовали мне продюсера. Когда я приехала в Лос-Анджелес в июне 2018-го, я знала только его имя и то, что за два месяца мне нужно снять фильм. Параллельно с этим я училась в NYFA. За два месяца мы полностью собрали команду, нашли локации, провели кастинг и завершили съёмки. Все команда и актёры были местными, но её часть – продюсер, оператор, художник-постановщик и композитор – говорила на русском. На площадке рабочим языком был английский. В первый месяц всё шло очень тяжело, и до последних двух недель я не была уверена, что мы будем вообще снимать, что успеем всё подготовить (очень много времени уходит на согласования разного рода, например, если нанимаешь актёров, которые входят в Гильдию актеров SAG-AFTRA). В итоге всё закончилось хорошо, и я очень хочу вернуться в Лос-Анджелес, чтобы снять там свой полный метр».
«Комментатор» принял участие в более 50 престижных фестивалях по всему миру. Картина была отобрана в конкурс Los Angeles Short Film Festival, японского Sapporo International Short Film Festival & Market, старейшего иранского фестиваля Fajr International Film Festival, одного из крупнейших смотров женского кино Sguardi Altrove International Film Festival, а также в Edinburgh Short Film Festival, Lublin Film Festival, Grenzland Filmtage, Motovun Film Festival и Osnabrück Independent Film Festival. Фильм получил Специальное упоминание жюри Bucharest Short Film Festival и Приз зрительских симпатий португальского Porto7. В России лента вошла в конкурс «Короче» и «Святой Анны», по итогам которой получила диплом «За оригинальность замысла».