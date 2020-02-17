Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре»

В Москве начались съёмки телефильма Андрея Селиванова
«Чужая сестра
». Премьера состоится на канале «Россия-1», уточняется на официальной странице кинокомпании «Русское» в социальной сети Facebook
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По сюжету беременную Дуню бросает муж, и она понимает, что теперь осталась на свете одна: мать умерла, отца она толком и не знала, братьев и сестёр нет. Вернее, есть. У отца в Москве была другая семья, а Дуня родилась «на стороне». В законной семье у него росли две дочери, которые понятия не имели о Дунином существовании. Когда Дуня неожиданно узнаёт, что отец умер, она решает поехать в Москву и познакомиться с сёстрами. Но Столяровы воспринимают Дуню в штыки. Они уверены: Дуня появилась здесь не просто так и будет претендовать на наследство. Догадки Столяровых укрепляются, когда они узнают, что Дуня беременна и может вот-вот потерять свою однушку в Воронеже.
В фильме заняты Яна Гурьянова
, Марина Коняшкина
, Пелагея Невзорова
, Вера Воронкова
, Евгений Сидихин
, Павел Крайнов
, Алексей Фатеев
, Пётр Рыков
, Александр Солдаткин
и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор Андрей Вацура
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