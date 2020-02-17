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Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре»

17 февраля
2020 год

Новости кино >>
17 февраля 2020
В Москве начались съёмки телефильма Андрея Селиванова «Чужая сестра». Премьера состоится на канале «Россия-1», уточняется на официальной странице кинокомпании «Русское» в социальной сети Facebook.

Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре»
фото: facebook.com

По сюжету беременную Дуню бросает муж, и она понимает, что теперь осталась на свете одна: мать умерла, отца она толком и не знала, братьев и сестёр нет. Вернее, есть. У отца в Москве была другая семья, а Дуня родилась «на стороне». В законной семье у него росли две дочери, которые понятия не имели о Дунином существовании. Когда Дуня неожиданно узнаёт, что отец умер, она решает поехать в Москву и познакомиться с сёстрами. Но Столяровы воспринимают Дуню в штыки. Они уверены: Дуня появилась здесь не просто так и будет претендовать на наследство. Догадки Столяровых укрепляются, когда они узнают, что Дуня беременна и может вот-вот потерять свою однушку в Воронеже.

В фильме заняты Яна Гурьянова, Марина Коняшкина, Пелагея Невзорова, Вера Воронкова, Евгений Сидихин, Павел Крайнов, Алексей Фатеев, Пётр Рыков, Александр Солдаткин и другие актёры. За визуальную составляющую отвечает оператор Андрей Вацура.
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Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре» фотографии
Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре» фотографии
Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре» фотографии
Андрей Селиванов
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