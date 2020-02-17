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Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино

17 февраля
2020 год

Новости кино >>
17 февраля 2020
Объявлены члены жюри юбилейного XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдёт в Суздале с 11 по 16 марта. По сложившейся традиции будут работать два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и коммерческой анимации. Об этом сообщается на сайте ОРФАК.

Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино
фото: suzdalfest.ru

В этом году в состав жюри конкурса авторской анимации включены режиссёры-мультипликаторы Александр Бубнов, Игорь Ковалёв, киновед и продюсер Армен Медведев, кинорежиссёр Алексей Попогребский и художник-мультипликатор Мария Якушина. В жюри конкурса коммерческой анимации вошли режиссёр-мультипликатор Дмитрий Высоцкий, продюсер Надежда Кузнецова и журналист, продюсер Иван Кудрявцев.

По итогам конкурса жюри авторской анимации вручит Гран-при, два специальных приза и награды режиссёрам лучшего профессионального короткометражного фильма, мультфильма для детей, лучшей студенческой работы и дебюта. А жюри коммерческой анимации предстоит назвать создателей лучшего сериала, полнометражного мультфильма и лучшей работы в прикладной анимации. Кроме того, специальные призы-таблички будут вручены по итогам общего профессионального рейтинга – сумме оценок всех участников фестиваля, а его победитель станет президентом следующего XXVI ОРФАК.
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Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино фотографии
Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино фотографии
Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино фотографии
Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино фотографии
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