Аристарх Ливанов сыграет старика-солдата

В Минске стартовали съёмки военного мини-сериала Юрия Поповича «Дед Морозов», сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», приступившей к производству картины по заказу телеканала НТВ.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Зрителям поведают историю, основанную на реальных событиях, о человеке, за чьей спиной была подготовка покушения на Александра II. Николай Александрович Морозов прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной Войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Однако, когда понял, что нужен Родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет. Однако история Морозова – это история не столько о войне, сколько о раскаянии и покаянии, потому что под конец жизни он чувствовал вину за то, что натворил в юности.
«История покаяния Морозова очень важна. Во время покушения на Александра II был случайно убит 14-летний мальчик. И хотя Морозов лично не участвовал в покушении, смерть подростка, произошедшая отчасти и по его вине, стала переломным моментом в его мировоззрении: от идей экстремизма он развернулся в сторону науки и познания мира», – говорит режиссёр Юрий Попович.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Титульную роль исполняет Аристарх Ливанов. По словам Поповича, «было довольно забавно: у Аристарха волосы седые, а борода, которую принесли для проб, почему-то была чёрная – странная картина. Но когда мы с Аристархом начали беседовать о роли – а он, кстати, подготовился и прекрасно знал биографию Морозова – о чёрной бороде все забыли. Вот что значит большой актёр».
Так как сериал охватывает большую часть жизни Морозова, в том числе молодые годы, эту роль Ливанов разделит с молодым рижским артистом Николаем Шестаковым. Шестаков сыграет в сценах, где Морозову 26-50 лет. А Ливанов возьмёт на себя промежуток времени 60-87. Компанию им составят Нино Кантария, Эммануил Виторган, Алла Пролич, Филипп Рейнхардт, Максим Сапрыкин и другие актёры. Основное действие картины происходит на фронте, в 1942-м. Специально для съёмок в Минске строятся масштабные военные декорации. В Беларуси имеется натурная площадка, на которой уже построены декорации военного лагеря, окопы, утеплённые блиндажи. Премьера «Деда Морозова» состоится на НТВ.