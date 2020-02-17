Не стало грузинского режиссёра Георгия Шенгелая

ревью

Основой для «Автора» послужит одноимённая серия комиксов Джеймса Каллахана и Рика Спирса.

Мастеру было 82 года.

Юбилейный XXV смотр пройдёт с 11 по 16 марта.

Игорь Ковалёв и Алексей Попогребский включены в жюри Суздальского фестиваля анимационного кино

Яна Гурьянова и Евгений Сидихин снимаются в «Чужой сестре»

Интервью

Егор Бероев: «Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет»

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены