Не стало грузинского режиссёра Георгия Шенгелая

Не стало народного артиста Грузии, режиссёра Георгия Шенгелая
. Ему было 82 года, уточняет ТАСС
.
Информацию подтвердили в «Национальном центре кинематографии Грузии», добавив, что режиссёр «умер в Грузии»
.
Георгий Николаевич Шенгелая
родился 11 мая 1937
-го в Москве, в семье кинорежиссёра Николая Шенгелая
и актрисы Нато Вачнадзе
. В 1955-1959 годах был актёром киностудии «Грузия фильм». В 1961-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у Александра Довженко
и Михаила Чиаурели
. Вёл режиссёрскую мастерскую в Тбилисском институте театра и кино имени Шота Руставели.
На счету мастера 13
режиссёрских работ, среди которых «Алавердоба
» из киноальманаха «Два рассказа
», «Пиросмани
», «Он убивать не хотел
», «Мелодии Верийского квартала
», «Девушка со швейной машинкой
», «Хареба и Гоги
», «Смерть Орфея
» и «И шёл поезд
», ставший последним фильмом в его творческой биографии. Был женат на актрисе Софико Чиаурели
.