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Не стало грузинского режиссёра Георгия Шенгелая

17 февраля
2020 год

Новости кино >>
17 февраля 2020
Не стало народного артиста Грузии, режиссёра Георгия Шенгелая. Ему было 82 года, уточняет ТАСС.

Информацию подтвердили в «Национальном центре кинематографии Грузии», добавив, что режиссёр «умер в Грузии».

Не стало грузинского режиссёра Георгия Шенгелая
фото: rg.ru

Георгий Николаевич Шенгелая родился 11 мая 1937-го в Москве, в семье кинорежиссёра Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. В 1955-1959 годах был актёром киностудии «Грузия фильм». В 1961-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у Александра Довженко и Михаила Чиаурели. Вёл режиссёрскую мастерскую в Тбилисском институте театра и кино имени Шота Руставели.

На счету мастера 13 режиссёрских работ, среди которых «Алавердоба» из киноальманаха «Два рассказа», «Пиросмани», «Он убивать не хотел», «Мелодии Верийского квартала», «Девушка со швейной машинкой», «Хареба и Гоги», «Смерть Орфея» и «И шёл поезд», ставший последним фильмом в его творческой биографии. Был женат на актрисе Софико Чиаурели.
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