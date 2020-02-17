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Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити

17 февраля
2020 год

Новости кино >>
17 февраля 2020
Джуд Лоу получил главную роль в сериале «Автор» (The Auteur), который Тайка Вайтити создаст для канала Showtime, уверяет Variety.

Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити
фото: joblo.com

Зрителей ожидает адаптация одноимённой серии комиксов Джеймса Каллахана и Рика Спирса, представляющей собой сатиру на Голливуд. В центре событий окажется горе-продюсер Нейтан Т. Рекс, пытающийся вернуть себе славу при помощи наркотиков.

Вайтити выступит режиссёром и продюсером телешоу, а также напишет сценарий на пару с Питером Уорреном. Других подробностей об «Авторе» пока нет.
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Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити фотографии
Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити фотографии
Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити фотографии
Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити фотографии
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