Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити

Джуд Лоу
получил главную роль в сериале «Автор
» (The Auteur), который Тайка Вайтити
создаст для канала Showtime, уверяет Variety
.
Зрителей ожидает адаптация одноимённой серии комиксов Джеймса Каллахана
и Рика Спирса
, представляющей собой сатиру на Голливуд. В центре событий окажется горе-продюсер Нейтан Т. Рекс, пытающийся вернуть себе славу при помощи наркотиков.
Вайтити выступит режиссёром и продюсером телешоу, а также напишет сценарий на пару с Питером Уорреном
. Других подробностей об «Авторе» пока нет.