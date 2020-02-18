Дмитрий Нагиев станет строгим отцом

Стартовали съёмки комедии «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба компании «Мотор Фильм Студия», занимающейся производством фильма.
фото: Пресс-служба «Мотор Фильм Студия»
По сюжету уважаемый военком Михаил Иванович Матушкин (Дмитрий Нагиев) один вырастил дочь Машу, которую безумно любит и пытается уберечь от всех бед и проблем. Его гиперопека приводит к тому, что Маша готова любым способом отстаивать своё право на самостоятельность, даже если для этого придётся выйти и замуж буквально за первого встречного. Противостояние военкома и его дочери порождает массу смешных и трогательных ситуаций.
«Это настоящая лирическая комедия, смех сквозь слёзы, которая предлагает совершенно новый взгляд на вечную проблему отцов и детей. Для меня очень важно выдержать правильный градус юмора, сделать его добрым и тонким, не перейти черту», – отметил режиссёр картины Дмитрий Губарев, ранее работавший над сериалами «Физрук» и «Улётный экипаж».
Съёмки фильма пройдут в портовом городе Высоцк Ленинградской области. Построенная художниками декорация расположилась на самом берегу Финского залива, на каменистом склоне среди елей и мхов. Релиз запланирован на 29 октября 2020 года.