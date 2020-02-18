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Дмитрий Нагиев станет строгим отцом

18 февраля
2020 год

Новости кино >>
18 февраля 2020
Стартовали съёмки комедии «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба компании «Мотор Фильм Студия», занимающейся производством фильма.

Дмитрий Нагиев станет строгим отцом
фото: Пресс-служба «Мотор Фильм Студия»

По сюжету уважаемый военком Михаил Иванович Матушкин (Дмитрий Нагиев) один вырастил дочь Машу, которую безумно любит и пытается уберечь от всех бед и проблем. Его гиперопека приводит к тому, что Маша готова любым способом отстаивать своё право на самостоятельность, даже если для этого придётся выйти и замуж буквально за первого встречного. Противостояние военкома и его дочери порождает массу смешных и трогательных ситуаций.

В роли возлюбленной Михал Иваныча – Нонна Гришаева, его маму сыграла Галина Польских, а преданного друга – Владимир Сычев. В фильме также снимаются Юлия Франц, Алексей Золотовицкий, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин и другие.

«Это настоящая лирическая комедия, смех сквозь слёзы, которая предлагает совершенно новый взгляд на вечную проблему отцов и детей. Для меня очень важно выдержать правильный градус юмора, сделать его добрым и тонким, не перейти черту», – отметил режиссёр картины Дмитрий Губарев, ранее работавший над сериалами «Физрук» и «Улётный экипаж».

Съёмки фильма пройдут в портовом городе Высоцк Ленинградской области. Построенная художниками декорация расположилась на самом берегу Финского залива, на каменистом склоне среди елей и мхов. Релиз запланирован на 29 октября 2020 года.
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персоны
Нонна ГришаеваДмитрий ГубаревИван ЗлобинАлексей ЗолотовицкийДмитрий НагиевГалина ПольскихАнна РодонаяКузьма СапрыкинВладимир СычёвЮлия Франц
фильмы
Спасите Колю!Улётный экипажФизрук (все сезоны)

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