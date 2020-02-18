«Лед-2» выйдет в международный прокат

Российскую драму увидят в Германии, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и на Кипре. Во всех странах показы пройдут на языке оригинала с субтитрами.
В российский прокат «Лед-2» вышел 14 февраля. За четыре дня фильм заработал 656 миллионов рублей. Исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко возлагает большие надежды на картину Крыжовникова после того, как российский «Холоп» преодолел отметку в 3 млрд кассовых сборов.
«Лед-2» продолжит сюжетную линию успешной первой части, но вполне может восприниматься как отдельный независимый проект за счет довольно радикального сценарного хода. По словам исполнителя главной роли Александра Петрова, этот сюжетный поворот очень мощный, но все же «главное – это история молодого отца и его дочки, отца, который стремится стать лучшим родителем для своего ребенка».