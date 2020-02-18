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Полина Максимова и Егор Корешков найдут «257 причин, чтобы жить»

18 февраля
2020 год

Новости кино >>
18 февраля 2020
Премьера сериала «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой и Егором Корешковым состоится 26 марта на START, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Полина Максимова и Егор Корешков найдут «257 причин, чтобы жить»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В центре сюжета – история Жени Коротковой (Полина Максимова), которая несколько лет боролась с серьезной болезнью. Узнав, что у нее ремиссия, девушка уже готовится начать новую жизнь без лекарств и терапии, но вдруг обнаруживает, что она никому не нужна. Но неунывающая Женя находит ярко-желтый дневник, где по совету врача однажды записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.

«Главное в этом проекте – он дает надежду людям! В современном мире одиночество, уныние, апатия заняли самые серьезные позиции, люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний», – уверена исполнительница главной роли Полина Максимова.

В драмеди также снялись Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Кирилл Нагиев и другие. Режиссёрское кресло занял Максим Свешников, работавший над «Отелем Элеон» и «Елками лохматыми». В качестве сценариста выступил Алексей Ляпичев («Физрук»).
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персоны
Егор КорешковМаксим ЛагашкинАлексей ЛяпичевПолина МаксимоваРоман МаякинКирилл НагиевАнна НевскаяМаксим СвешниковЮлия ТопольницкаяМария Фомина
фильмы
257 причин, чтобы житьЁлки лохматыеОтель Элеон (все сезоны)Физрук (все сезоны)

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