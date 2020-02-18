Полина Максимова и Егор Корешков найдут «257 причин, чтобы жить»

В центре сюжета – история Жени Коротковой (Полина Максимова), которая несколько лет боролась с серьезной болезнью. Узнав, что у нее ремиссия, девушка уже готовится начать новую жизнь без лекарств и терапии, но вдруг обнаруживает, что она никому не нужна. Но неунывающая Женя находит ярко-желтый дневник, где по совету врача однажды записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.
«Главное в этом проекте – он дает надежду людям! В современном мире одиночество, уныние, апатия заняли самые серьезные позиции, люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний», – уверена исполнительница главной роли Полина Максимова.