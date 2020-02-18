Владимир Сычев мечтает исправить нравы россиян

Новый ситком расскажет, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной городок, чтобы навести порядок. У Сани – честного и доброго солдата будто бы из русских сказок – есть мечта. Он хочет, чтобы Россия стала лучшей страной на свете и люди в ней жили хорошо. Порой герою кажется, что перевоспитать земляков можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо вести себя сдержанно. Сможет ли Кучин не поддаться искушению решать проблемы силой, разберется ли он в отношениях с женщинами и получится ли у него хоть на сантиметр приблизиться к благородной цели?
«Пересмотрев всех актеров Москвы и Санкт-Петербурга, мы поняли, что спасти нас может только Россия. В какой-то момент я вспомнил, что семь лет назад мне писал парень Антон Жижин из Куединского района Пермского края, который очень хотел сняться в «Реальных пацанах» (тогда он был еще школьником). Я нашел его, посмотрел свежие фото и решил позвать на кастинг. Связался с ним, оказалось, что он на тот момент служит в армии. Антон записал самопробы прямо в казарме, за остальных героев сцены для проб подыгрывали реальные солдаты. По этим пробам он был утвержден в проект», — рассказал Алексей Базанов, также выступивший в качестве продюсера картины.