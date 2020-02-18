Режиссер хоррора «Тьма» представит фильм на открытии фестиваля индийского кино в Москве

Режиссер хоррора «Тьма»Датту Сандип вместе с актерами презентует свою ленту на открытии IV фестиваля индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival 10 марта в кинотеатре «Октябрь», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба MacCofee Bollywood Film Festival Russia
Картина Сандипа основана на необъяснимых явлениях, которыми богата индийская культура. По сюжету Рахул и Йогеш ездят по стране и записывают видео с паранормальной активностью. Однажды они получают предложение от одного богатого риелтора провести несколько дней в его загородном доме, чтобы расследовать самоубийство его жены. Герои даже не подозревают, что им предстоит встретиться с Тьмой из самых глубин ада, которая жаждет уничтожить их. В российский прокат картина выходит 19 марта.