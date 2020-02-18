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Режиссер хоррора «Тьма» представит фильм на открытии фестиваля индийского кино в Москве

18 февраля
2020 год

Новости кино >>
18 февраля 2020
Режиссер хоррора «Тьма» Датту Сандип вместе с актерами презентует свою ленту на открытии IV фестиваля индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival 10 марта в кинотеатре «Октябрь», сообщает пресс-служба смотра.

Постер фильма Тьма
фото: Пресс-служба MacCofee Bollywood Film Festival Russia

Картина Сандипа основана на необъяснимых явлениях, которыми богата индийская культура. По сюжету Рахул и Йогеш ездят по стране и записывают видео с паранормальной активностью. Однажды они получают предложение от одного богатого риелтора провести несколько дней в его загородном доме, чтобы расследовать самоубийство его жены. Герои даже не подозревают, что им предстоит встретиться с Тьмой из самых глубин ада, которая жаждет уничтожить их. В российский прокат картина выходит 19 марта.

Работая над «Тьмой», индийский режиссер вдохновлялся фильмами «Паранормальное явление» и «Ведьма из Блэр», снятыми в жанре «найденной пленки».

Смотр индийского кино пройдет с 10 по 15 марта в семи городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Самару. В рамках фестиваля пройдут показы остросюжетного боевика «Отважная», драмы о любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь» с танцами и яркими костюмами, а также патриотичная история «Индия, вперед!». С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте кинотеатра «Октябрь».
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