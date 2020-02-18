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«Дух огня» откроется показом «Пиноккио» Маттео Гарроне

18 февраля
2020 год

Новости кино >>
18 февраля 2020
Стала известна программа XVIII международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдёт в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. На смотре будут представлены лучшие картины молодых режиссёров из России и более чем 25 стран мира. Тема фестиваля в этом году – «Пусть всегда будет...», уточняет пресс-служба «Духа огня».

«Дух огня» откроется показом «Пиноккио» Маттео Гарроне
фото: ugrafest.ru

Смотр откроется «Пиноккио» Маттео Гарроне, чей показ станет официальной российской премьерой фильма. По словам председателя отборочной комиссии «Духа огня» Бориса Нелепо, «Маттео Гарроне — режиссёр, в полной мере сумевший воплотить кинематографические идеалы, которым предан наш фестиваль. Его картины, переосмыслявшие эстетику и ценности классического итальянского кино, в т.ч. неореализма, определили во многом авторский кинематограф 21-го века. По праву он дважды был отмечен Гран-при Каннского фестиваля — одной из самых престижных наград в мире. Теперь мы с интересом следим за тем, как Гарроне, не отказываясь от своего авторского мира и стиля, нашёл выход к более широкой аудитории. Дать зрителям Ханты-Мансийска возможность увидеть "Пиноккио" первыми в России — для нас большая честь».

В международный конкурс смотра включено семь работ: испанская «Долгая ночь» Элоя Энсисо Кашафейро, «Двадцатый век» канадца Мэттью Рэнкина, швейцарский «Птичий остров» Серджо да Кошта и Майи Коса, «Зумирики» испанца Оскара Алегриа, португальская «Метаморфоза птиц» Катарины Вашконселуш, «Долина душ» Николаса Ринкона Гилле (Колумбия-Бельгия-Франция-Бразилия), «Чудеса в Монфермей» французской актрисы Жанны Балибар и «Преступный человек» Дмитрия Мамулии. Международное жюри возглавит пионер гонконгского кино режиссёр Энн Хуи. Вместе с ней фильмы будут оценивать финский режиссёр и художник Мика Таанила, бразильский классик Иван Кардосо и португальский режиссёр Рита Азеведу Гомеш.

«Дух огня» откроется показом «Пиноккио» Маттео Гарроне
фото: пресс-служба фестиваля

Куратор национального конкурса Анисья Казакова отобрала восемь новейших дебютов, представляющих срез современного российского кинематографа: «Этюд #Андрея Бурмистрова, «Успокоился и сдох» Артура Комиссарова, «Сделать как надо» Игоря Полевичко, «Холодно» Авдотьи Александровой, «Котёл» Евы Басс, «Аутло» Ксении Ратушной, «Экспедиция» Гаврила Менкярова и «Сны на районе», снятые коллективом авторов Киномастерской под руководством Андрея Сильвестрова. В жюри российского конкурса вошли режиссёры Павел Руминов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, актёры Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, композитор Павел Карманов и оператор Юрий Шайгарданов.

Руководителем конкурсной программы фильмов для детей и юношества «Твоё кино», как и в 2019-м, выступает генеральный директор Международного форума «Российский кинобизнес», член Европейской ассоциации детского кино ECFA и член экспертного совета Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Екатерина Бордачёва. В конкурсе примут участие «Бори» Кима Ждина Ю (Южная Корея), «PewPewPew» Сергея Васильева (Швеция), «Босоногий бегун» Милана Абдыкалыкова (Киргизия), «Прочь» Гинтса Зилбалодиса (Латвия), «Пушистые мошенники» Регины Велкер и Нины Велс, «Куриный забег» Атле Солберга Блаксета и Франка Мосвольда, «Расправь крылья» Николя Ванье и «Пиноккио» Гарроне. В коллегию жюри вошли директор Международного фестиваля для детей и юношества в Вильнюсе Лина Ужкурайтите, индийский кинопродюсер Джитендра Мишра и президент Медиафестиваля для детей и педагогов MICE в Валенсии Йозеп Арбиол.
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