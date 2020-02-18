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Валерия Ланская раскроет «Женские секреты»

18 февраля
2020 год

Новости кино >>
18 февраля 2020
Премьера сериала «Женские секреты» с Валерией Ланской и Прохором Дубравиным состоится 25 февраля в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.


Жизнь главной героини Марты (Валерия Ланская) размеренна и благополучна. Она работает психологом в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого человека. Однажды девушка решает помочь юной студентке Юле (Ирина Гришак), которая хочет избавиться от ребёнка. Стремясь уберечь ее от рокового шага, Марта собирается открыть правду отцу девушки и внезапно встречает свою первую любовь – Ивана (Прохор Дубравин). Марте и Ивану судьба словно даёт второй шанс. Но смогут ли они простить друг друга и как сложится судьба Юли?

В мелодраме также сыграли Владимир Никитюк, Людмила Загорская, Эрик Абрамович, Виктория Литвиненко, Павел Вишняков и другие. Режиссером картины выступил Максим Мехеда («Чужая жизнь», «Забудь и вспомни»).
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