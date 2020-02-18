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Новости кино Валерия Ланская раскроет «Женские секреты» Премьера сериала состоится 25 февраля на телеканале «Россия».

Новости кино Дмитрий Нагиев станет строгим отцом Стартовали съемки комедии «Спасите Колю!».

Новости кино Режиссер хоррора «Тьма» представит фильм на открытии фестиваля индийского кино в Москве В программе смотра заявлены еще пять картин.

Рецензии на фильмы «Соник в кино»: Дырочка в каждом боку Что пошло не так с фильмом про знаменитого синего ежа из видеоигр

Интервью Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными» Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа.