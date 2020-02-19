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Черно-белая версия «Паразитов» выйдет в российский прокат

19 февраля
2020 год

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19 февраля 2020
Черно-белую версию фильма «Паразиты», удостоенного главного Оскара, покажут более чем в 30 кинотеатрах страны с 8 по 15 марта, сообщает пресс-служба компании «ПРОвзгляд», занимающаяся прокатом картины.


Премьерные показы южнокорейской ленты режиссёра Пон Джун Хо состоятся 6 марта в кинотеатре «Аврора» в Петербурге и 7-го – в московском «Октябре», где фильм представит кинокритик Антон Долин. Впервые черно-белая режиссерская версия «Паразитов» была показана на Международном кинофестивале в Роттердаме.

По сюжету семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.

«Несмотря на то, что я стал кинорежиссером в 2000-х, я всегда восхищался красотой черно-белых лент Ренуара, Феллини, Куросавы. Сегодня я горжусь тем, что черно-белая версия «Паразитов» выходит на экраны кинотеатров. Сам я уже дважды смотрел в качестве зрителя эту версию; в какие-то мгновения мне казалось, что это сказка. При повторном просмотре я почувствовал, что фильм будто резал меня на части остро наточенным ножом», – отметил режиссер.

Кроме того, в конце марта в городах-миллионниках состоятся спецпоказы двух старых работ Пон Чжун Хо, которые не выходили в российский прокат, – «Лающие собаки не кусают» и «Воспоминания об убийстве».
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