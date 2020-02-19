Черно-белая версия «Паразитов» выйдет в российский прокат

Черно-белую версию фильма «Паразиты»
, удостоенного главного Оскара, покажут более чем в 30 кинотеатрах страны с 8 по 15 марта, сообщает пресс-служба компании «ПРОвзгляд», занимающаяся прокатом картины.
Премьерные показы южнокорейской ленты режиссёра Пон Джун Хо
состоятся 6 марта в кинотеатре «Аврора» в Петербурге и 7-го – в московском «Октябре», где фильм представит кинокритик Антон Долин
. Впервые черно-белая режиссерская версия «Паразитов» была показана на Международном кинофестивале в Роттердаме.
По сюжету семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
«Несмотря на то, что я стал кинорежиссером в 2000-х, я всегда восхищался красотой черно-белых лент Ренуара, Феллини, Куросавы. Сегодня я горжусь тем, что черно-белая версия «Паразитов» выходит на экраны кинотеатров. Сам я уже дважды смотрел в качестве зрителя эту версию; в какие-то мгновения мне казалось, что это сказка. При повторном просмотре я почувствовал, что фильм будто резал меня на части остро наточенным ножом»
, – отметил режиссер.
Кроме того, в конце марта в городах-миллионниках состоятся спецпоказы двух старых работ Пон Чжун Хо, которые не выходили в российский прокат, – «Лающие собаки не кусают»
и «Воспоминания об убийстве»
.