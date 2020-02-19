Дану Абызову предал возлюбленный из столицы

Премьера мини-сериала «От любви до ненависти»
с Даной Абызовой
состоится 29 февраля в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.
В центре сюжета – история Екатерины Вавиловой (Дана Абызова), талантливого педагога-хореографа. Девушка случайно знакомится с Дмитрием (Александр Давыдов
), который приехал к ним в провинцию из столицы. Молодые люди влюбляются друг в друга, и Катя уверена, что всё серьёзно. Но огромная любовь сменяется ненавистью, унижением и горьким разочарованием. Жизнь девушки становится похожа на страшный сон: Катя становится объектом всеобщих насмешек, её выгоняют с работы, от неё отворачивается даже родной отец. Девушка сбегает из родного города, но спустя семь лет прошлое, которое она так старалась забыть, возвращается к ней.
Режиссером четырехсерийной драмы выступил Роман Барабаш
. В картине снялись Дарья Легейда
, Оксана Жданова
, Наталия Денисенко
и Сергей Фролов
.