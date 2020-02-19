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Дану Абызову предал возлюбленный из столицы

19 февраля
2020 год

Новости кино >>
19 февраля 2020
Премьера мини-сериала «От любви до ненависти» с Даной Абызовой состоится 29 февраля в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.


В центре сюжета – история Екатерины Вавиловой (Дана Абызова), талантливого педагога-хореографа. Девушка случайно знакомится с Дмитрием (Александр Давыдов), который приехал к ним в провинцию из столицы. Молодые люди влюбляются друг в друга, и Катя уверена, что всё серьёзно. Но огромная любовь сменяется ненавистью, унижением и горьким разочарованием. Жизнь девушки становится похожа на страшный сон: Катя становится объектом всеобщих насмешек, её выгоняют с работы, от неё отворачивается даже родной отец. Девушка сбегает из родного города, но спустя семь лет прошлое, которое она так старалась забыть, возвращается к ней.

Режиссером четырехсерийной драмы выступил Роман Барабаш. В картине снялись Дарья Легейда, Оксана Жданова, Наталия Денисенко и Сергей Фролов.
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