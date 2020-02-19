Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь), чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов), который и является тем самым маньяком. По словам Константина Богомолова, в работе над картиной он полагался на свои ощущения о том, как должна строиться история.
«Мне кажется, нам удалось затронуть несколько очень важных тем. Прежде всего, отношение к женщине как тотальная дегуманизация общества породила того, чьи преступления расследует героиня. Мужчину, посчитавшего возможным “судить” женщин за их поведение и приводить собственный приговор в исполнение. Второе важное рассуждение – о том, как часто наши представления о ком-то или о чем-то оказываются совершенно ложными. Ведь “ангарского маньяка” все считали прекрасным отцом и мужем, прилежным сотрудником и вообще отличным парнем. Но эта тема, безусловно, глубже, потому что сам маньяк убежден в том, что он “хороший человек”», – отметила генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая.