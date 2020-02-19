Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»

19 февраля
2020 год

Новости кино >>
19 февраля 2020
Режиссер Константин Богомолов завершил съемки сериала Start «Хороший человек» о поимке «ангарского маньяка» с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь в главных ролях, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь), чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов), который и является тем самым маньяком. По словам Константина Богомолова, в работе над картиной он полагался на свои ощущения о том, как должна строиться история.

«Мне кажется, нам удалось затронуть несколько очень важных тем. Прежде всего, отношение к женщине как тотальная дегуманизация общества породила того, чьи преступления расследует героиня. Мужчину, посчитавшего возможным “судить” женщин за их поведение и приводить собственный приговор в исполнение. Второе важное рассуждение – о том, как часто наши представления о ком-то или о чем-то оказываются совершенно ложными. Ведь “ангарского маньяка” все считали прекрасным отцом и мужем, прилежным сотрудником и вообще отличным парнем. Но эта тема, безусловно, глубже, потому что сам маньяк убежден в том, что он “хороший человек”», – отметила генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая.

Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В сериале приняла участие Ксения Собчак, исполнив роль загадочной и властной бизнесвумен. Также в картине сыграли Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Федор Лавров, Игорь Миркурбанов, Дарья Жовнер и другие.

За визуальную часть отвечал оператор-постановщик Александр Симонов («Содержанки», «Груз 200»). Генеральными продюсерами проекта выступили Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.
версия для печати
Ссылки по теме
Никита Ефремов рассказал о роли ангарского маньяка в новом сериале Константина Богомолова
Константин Богомолов два года будет снимать только для Start
Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова
персоны
Константин БогомоловАндрей БурковскийАлексей ВертковИгорь ГординНикита ЕфремовДенис ЖалинскийДарья ЖовнерЭдуард ИлоянФёдор ЛавровИгорь МиркурбановАлександра РебенокАлександр Симонов (II)Юлия СнигирьКсения СобчакИрина СосноваяАлексей ТроцюкМария ФоминаИгорь ЧерневичВиталий Шляппо
фильмы
Груз 200СодержанкиХороший человек

анонс

Скорбим

Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Руслан Ахметов
Юлия Беретта
Вадим Захарченко
Алла Ларионова
Эльза Леждей
Ирина Лосева
Юрий Макеев
Павел Махотин
Геннадий Овсянников
Бенисио Дель Торо
Джефф Дэниэлс
Ариэль Кеббел
Ли Марвин
Мерл Оберон
Рэй Уинстон
Седрик Хардвик
все родившиеся 19 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
боевик, комедия, приключения, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Эма: Танец страсти
драма, социальная драма
Чили, 2019
Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен