Мартин МакДона снова снимет фильм с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном

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Премьера мелодрамы «От любви до ненависти» состоится 29 февраля на телеканале «Россия».

19 февраля

Черно-белая версия «Паразитов» выйдет в российский прокат

Показы пройдут более чем в 30 кинотеатрах страны с 8 по 15 марта.