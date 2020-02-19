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Мартин МакДона снова снимет фильм с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном

19 февраля
2020 год

Новости кино >>
19 февраля 2020
Режиссер «оскароносных» «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» Мартин МакДона начал работу над новым фильмом «Банши острова Инишир» (The Banshees of Inisheer) с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях, сообщает Deadline.


По сюжету действие происходит на отдаленном ирландском острове. Два старых приятеля оказываются в безвыходном положении, после того, как один из них внезапно решает прекратить долгую дружбу.

Фаррелл и Глисон снова встретятся на одной площадке после работы над лентой МакДоны «Залечь на дно в Брюгге», вышедшей на экраны в 2007-м. Подробности о полном актерском составе не сообщаются. МакДона напишет сценарий для своего нового проекта, а также выступит в качестве продюсера. Съемки ленты начнутся этим летом.
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персоны
Брендан ГлисонМартин МакдонаКолин Фаррелл
фильмы
Залечь на дно в БрюггеТри билборда на границе Эббинга, штат Миссури

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