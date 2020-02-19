Мартин МакДона снова снимет фильм с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном

Режиссер «оскароносных» «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» Мартин МакДона
начал работу над новым фильмом «Банши острова Инишир»
(The Banshees of Inisheer) с Колином Фарреллом
и Бренданом Глисоном
в главных ролях, сообщает Deadline
.
По сюжету действие происходит на отдаленном ирландском острове. Два старых приятеля оказываются в безвыходном положении, после того, как один из них внезапно решает прекратить долгую дружбу.
Фаррелл и Глисон снова встретятся на одной площадке после работы над лентой МакДоны «Залечь на дно в Брюгге»
, вышедшей на экраны в 2007-м. Подробности о полном актерском составе не сообщаются. МакДона напишет сценарий для своего нового проекта, а также выступит в качестве продюсера. Съемки ленты начнутся этим летом.