«Кролик Джоджо» и «Паразиты» стали лучшими на премии Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США (WGA) вручила свои награды в 72-й раз. «Кролик Джоджо»
и «Паразиты»
получили премию в двух главных номинациях. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, сообщает пресс-служба WGA
.
В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победу одержали Пон Джун Хо
и Хан Джин Вон
за фильм «Паразиты». В этой категории также были заявлены «1917» Сэма Мендеса
и Кристи Уилсон-Кернс
, «Достать ножи» Райана Джонсона
, «Брачная история» Ноа Баумбаха
и «Образование» Эмили Халперн
.
«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити
удостоился награды за «Лучший адаптированный сценарий». Фильм новозеландского режиссера снят по книге «Птица в клетке»
(Caging Skies) Кристин Лёненс
. За победу в этой номинации поборолись «Джокер»
(Тодд Филлипс
, Скотт Сильвер
), «Прекрасный день по соседству»
(Ноа Харпстер
, Мицах Фицерман-Блю
), «Ирландец»
(Стивен Заиллян
) и «Маленькие женщины»
(Грета Гервиг
).
Лучшим сценаристом документального фильма был признан Алекс Гибни
за картину «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине»
.
Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин
также одержал победу. В одной номинации с картиной были представлены «Настоящий детектив»
, «Того»
и «Террор»
. В категории «Лучший адаптированный сценарий сериала» WGA наградила «Фосс/Вердон»
. Премии также удостоились сценаристы «Наследников»
, «Барри»
и «Хранителей»
.