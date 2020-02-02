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«Кролик Джоджо» и «Паразиты» стали лучшими на премии Гильдии сценаристов США

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2 февраля 2020
Гильдия сценаристов США (WGA) вручила свои награды в 72-й раз. «Кролик Джоджо» и «Паразиты» получили премию в двух главных номинациях. Церемония состоялась в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, сообщает пресс-служба WGA.

Пон Джун-хо, Тайка Вайтити
фото: Shutterstock

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победу одержали Пон Джун Хо и Хан Джин Вон за фильм «Паразиты». В этой категории также были заявлены «1917» Сэма Мендеса и Кристи Уилсон-Кернс, «Достать ножи» Райана Джонсона, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Образование» Эмили Халперн.

«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити удостоился награды за «Лучший адаптированный сценарий». Фильм новозеландского режиссера снят по книге «Птица в клетке» (Caging Skies) Кристин Лёненс. За победу в этой номинации поборолись «Джокер» (Тодд Филлипс, Скотт Сильвер), «Прекрасный день по соседству» (Ноа Харпстер, Мицах Фицерман-Блю), «Ирландец» (Стивен Заиллян) и «Маленькие женщины» (Грета Гервиг).

Лучшим сценаристом документального фильма был признан Алекс Гибни за картину «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине».

Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин также одержал победу. В одной номинации с картиной были представлены «Настоящий детектив», «Того» и «Террор». В категории «Лучший адаптированный сценарий сериала» WGA наградила «Фосс/Вердон». Премии также удостоились сценаристы «Наследников», «Барри» и «Хранителей».
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персоны
Ноа БаумбахТайка ВайтитиПон Джун ХоСэм МендесТодд Филлипс
фильмы
1917Брачная историяДжокерДостать ножиИрландецКролик ДжоджоПаразитыФосс/Вердон

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